Triunfos de Escocia e Irlanda en el debut del Seis Naciones de rugby

Luego de tanta espera, el tradicional Seis Naciones de rugby puso primera para su versión 2023. La fecha inicial se disputó de manera parcial este sábado y dejó como noticia la gran victoria escocesa ante Inglaterra en el mítico Twickenham. Además, Irlanda, el mejor del ranking mundial, debutó con triunfo sobre Gales como visitante.

Sin dudas que la gran novedad fue el tremendo resultado que lograron los Cardos en condición de visitante ante La Rosa. En realidad, la estadística dice otra cosa: de los últimos tres enfrentamientos, todos fueron para los azules. Sin embargo, el poderío inglés prometia otro desenlace. Inglaterra se fue al descanso 13-12 pero lo perdió por errores propios en el complemento. Los tries de de White y Van der Merwe más la corrección en la pegada de Russell, revirtieron la historia para el 29-23 final.

El otro duelo si cumplió con lo que se pronosticaba en la previa. Irlanda, hoy el mejor seleccionado del planeta, derrotó en condición de visitante a Gales por 34 a 10. La primera parte fue toda verde. Tres tries (de Doris, Ryan y Lowe) más la letal pegada de Sexton fueron lapidarias para el Dragón, cerrando la etapa inicial 27-3. La segunda mitad tuvo tuvo apenas dos tries, uno por bando, no mucho más. Irlanda se consolidó y cerró una muy merecida victoria que lo candidatea en la pelea.

Mañana se completará la primera jornada del torneo con el estreno del campeón Francia, que jugará en Roma ante Italia, el rival más accesible en los papeles.