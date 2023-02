Las dos sorpresas de Demichelis en la lista de concentrados de River para visitar a Belgrano

River Plate, de convincente rendimiento en el inicio del ciclo como técnico de Martín Demichelis, será visitante de Belgrano de Córdoba, que disfruta de su regreso a Primera, en uno de los encuentros a celebrarse por la segunda fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará en el Estadio Mario Kempes, desde las 19:15, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y con televisación por parte de ESPN.

Para el duelo, Demichelis no podrá contar con Emanuel Mammana, quien sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo y su lugar será ocupado por Leandro González Pírez. De esta manera, River no podrá repetir la formación que ganó en Santiago del Estero, aunque lo más llamativo tiene que ver con la ausencia de Agustín Palavecino que, a pesar de haber dejado atrás una molestia física que lo tuvo a maltraer desde la pretemporada en Miami, no fue incluido entre los concentrados para el encuentro.

Quien sí viajo es Salomón Rondón, flamante refuerzo, que seguramente estará entre los suplentes ya que el cuerpo técnico lo vio con muchas ganas y quizás tenga algunos minutos en Córdoba. Los frentes de River son varios: la LPF, Copa Libertadores, Copa Argentina (jugará ante Racing de Córdoba) y se viene el partido ante Banfield (22 del febrero) que en caso de triunfar la daría la posibilidad de jugar ante Boca la final de Trofeo de Campeones 2020.

Ante este River, Belgrano afrontará un nuevo y exigente examen en su retorno a la máxima categoría. El primer paso del equipo de Guillermo Farré fue un buen empate sin goles ante Racing en el Cilindro. El esquema del "Pirata" planteó un claro 5-4-1, casi sin patear al arco y solo con Pablo Vegetti arriba luchando contra toda la defensa rival.

Sin embargo, la duda surge si Belgrano debería jugar con un poco más de ambición al ser local y ante su gente pese a la opulencia de River. Matías García no jugará a causa de una molestia muscular y en su lugar ingresaría Ulises Sánchez. En el historial, pese a la mácula del descenso ante el "Celeste", River es claro vencedor con 22 triunfos contra siete en 36 encuentros.

Probables formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pírez y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.