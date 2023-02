El sorpresivo cruce tuitero entre Boca y River por el The Best a la hinchada argentina

El Boca-River se juega en todos lados. En vísperas a una final que no tiene fecha ni sede, los hinchas de cada vereda comienzan a vivir el duelo en las redes sociales y, directamente, las cuentas oficiales se cruzaron en el marco de los premios The Best y el éxito de la Selección argentina.

En la gala de los galardones de la FIFA, la hinchada argentina fue reconocida como la mejor afición del mundo por su aliento en Qatar 2022. Los fanáticos albicelestes reventaron todos los estadios en la campaña que terminó con la Scaloneta como campeón del mundo.

uD835uDE43uD835uDE5EuD835uDE63uD835uDE58uD835uDE5DuD835uDE56uD835uDE59uD835uDE56 uD835uDE5DuD835uDE56uD835uDE6E uD835uDE6AuD835uDE63uD835uDE56 uD835uDE68uD835uDE64uD835uDE61uD835uDE56 uD83DuDE09uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/jnHJqGn4yB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 27, 2023

Sin embargo, la cuenta oficial de Boca se quiso anotar un punto con un tuit que causó revuelo: "Hinchada hay una sola", escribió con una foto de un recibimiento en la Bombonera. En medio de la polémica tuittera, River salió al cruce.

Desde su cuenta oficial, el Millonario buscó diferenciarse del Xeneize y lanzó: "De todos", junto a una foto de la bandera de Lionel Messi que se exhibió en el estreno de las obras del Monumental.

Más allá de ser un mero cruce de Twitter, hinchas de Boca y River contestaron ambos posteos con mensajes de apoyo y, lógicamente, de crítica según el caso. Lo cierto es que el The Best, recibido por el Tula Bombo, fue un reconocimiento a todas las hinchadas argentinas por su aliento distintivo.