La tajante respuesta del entorno de Messi al rumor bomba de una reunión con Barcelona

Las versiones sobre el futuro de Lionel Messi abundan. La bomba que explotó en España por el regreso de la Pulga al Barcelona retumbó fuertemente en Argentina. Luego de que en ESPN afirmaran que el crack tendría muchas chances de volver al club de su vida, Gastón Edul dio a conocer su información ligada al entorno del rosarino.

En Dale al medio de TyC Sports, el periodista que sigue el día a día de la Selección argentina refutó las versiones que aseguraban que Joan Laporta y Jorge Messi se habrían reunido en la Ciudad Condal: "No hubo reunión entre Messi y Laporta. El entorno de Leo me dice 'por ahora, no hay chance de que Messi regrese a Barcelona porque no hay ninguna oferta desde el club'", expresó.

Por otra parte, Edul agregó desde su cuenta de Twitter que el padre-agente del 10 no está en Europa, por lo que sería imposible que haya habido una reunión el pasado lunes: "Se espera una próxima reunión con PSG en las próximas semanas. Jorge Messi está en Argentina. Llegó el sábado", aseguró.

Además, Verónica Brunati, periodista argentina que trabaja para Telemundo México, siguió la línea de su colega de TyC Sports: "'No hay ningún acercamiento ni negociación de Barça con Lionel Messi. Y por lo tanto ningún compromiso de rebaja salarial de Jordi Alba y Busquets para el retorno de Leo'. Me informan mis fuentes. Lo dicho. FRÍO", tuiteó.

Según contó el periodista Tot Costa en Radio Catalunya, la reunión entre Jorge Messi y el presidente del Barca habría existido: "Una reunión que sirvió para hablar del posible futuro de Messi en el Barcelona, el homenaje que prepara el Barca y la polémica sobre las frases de Matías Messi, hermano mayor de Leo, acerca de Laporta y el club", informó.

Por lo pronto, Messi tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de este año. Las tres opciones que se barajan serían su continuidad en Francia, su regreso a Barcelona o un paso al Inter de Miami de la Major League Soccer.