La explosiva sentencia ante los rumores sobre Messi y su regreso al Barcelona: "Tiene más chances de..."

El futuro de Lionel Messi sigue en el aire. La incertidumbre alrededor de qué camiseta vestirá la Pulga a partir de julio es tal que hace meses se barajan diferentes opciones. Una de ellas es su regreso a Barcelona y desde España informaron que, al contrario de lo que se negó en un principio, hubo un cónclave entre el presidente culé, Joan Laporta, y el padre-agente del astro, Jorge Messi.

Como si eso fuera poco, en ESPN F12 no sólo ratificaron la información, sino que ahondaron en detalles: "Es cierto que la intención del PSG de renovarle está, pero yo les digo 'ojo'. La chance de Barcelona no es menor a la chance del PSG. Es más, yo les diría que el Barcelona tiene más chances que el PSG de quedarse con Messi a partir del 30 de junio", informó Leonardo Paradizo.

Según explicó el periodista en el programa conducido por Mariano Closs, la reunión entre Laporta y Jorge Messi existió y se tocaron varios temas. Por ejemplo, habrían limado asperezas por todo lo que significó la salida del campeón del mundo en septiembre de 2021 y lo que se dijo desde entonces, como las polémicas frases del hermano del crack, Matías, en un stream en Twitch.

Sin embargo, lo más fuerte de esta versión son las chances que habría de volver al Camp Nou: "Las chances de que Messi vuelva a Barcelona existen. Las dos partes ven con buenos ojos esta posibilidad, pase lo que pase en Champions. Es una posibilidad concreta. No está cerrado, no está hecho, pero ayer se habló de la chance de que vuelva a Barcelona y a Messi y Laporta les gustaría", explicó Paradizo.

Luego, el periodista habló de la tercera alternativa detrás de renovar en el PSG o volver al Barcelona, la de jugar en el Inter de Miami: "Él dio a conocer en una entrevista su deseo de jugar en la MLS en algún momento y la charla con David Beckham [dueño de la franquicia] existe, a tal punto de que no sólo iría a jugar en algún momento, sino que sería socio del inglés porque estaría dispuesto a comprar un 30% de las acciones del equipo. Pero no hay plazos", concluyó.

"Para ir a Miami, tiene que formar parte del paquete accionario. Si no, no va", agregó Leo Gabes, otro de los panelistas de ESPN F12. Pese a esta posibilidad, Paradizo hizo hincapié en el Barcelona: "El ruido entre Laporta y Messi, que fue de público conocimiento, ya no existe. Que Laporta lo quiere en Barcelona es una realidad y que Messi quiere volver, al menos por un año, también lo es", cerró.