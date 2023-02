Tremenda sentencia de un periodista francés que conoce mucho a Messi: "El PSG es un..."

La victoria lograda al pasado fin de semana por el Paris Saint Germain, generó cierta tranquilidad en el club parisino. El gol agónico que marcó Lionel Messi le dio aire a un Galtier que parece no encontrar el rumbo para que el equipo consiga resultados y por delante vienen dos partidos importantes que podría decretar su salida: Marsella, por la Ligue 1, y la revancha con Bayern.

Luego de la derrota en la ida ante los germanos, Kylian Mbappé tiró una fuerte mensaje al aire que, para muchos, tenía como destinatario a un Neymar que, un día después, se fue a jugar un torneo y comer hamburguesas con amigos. Esto generó mucho revuelo y fue Florent Tourchut, periodista que conoce los pasillos del PSG, que resumió lo que ocurre con una dura frase.

"PSG es un cabaret. Todo París Saint Germain es un cabaret", dijo sin vueltas. Y luego habló de Galtier: "Es un técnico que estuvo solamente entrenando en Francia, no tiene experiencia y está superado. El año pasado hablamos de Pochettino, que es un gran entrenador, ya estaba superado por el manejo de vestuario. Imagínense Galtier".

Después también se refirió a una posible llegada de Marcelo Gallardo: "Por ahora no sé, porque también para Gallardo tirarse de cabeza a un club tan grande, no lo sé. Digo más que nada por las ofertas que le pueden llegar después. No tengo dudas que pueda tener éxito, pero si le va mal, no lo van a venir a buscar otros clubes".

En este último tiempo, PSG quedó afuera de la Copa de Francia tras perder 2-1 en octavos de final ante el Olympique de Marsella, y una temprana eliminación de la Champions podría generar un golpazo del que pocos podrán salir ilesos.