¿Vuelve a Barcelona? La reunión del padre de Messi con Laporta de la que habla toda España

La ilusión por ver nuevamente a Lionel Messi con la camiseta del Barcelona sigue creciendo. Luego de mostrarse cenando con Jordi Alba y Sergio Busquets, dos referentes y capitanes del equipo que conduce Xavi Hernández, medios españoles indican que Jorge Messi se habría reunido con Joan Laporta, presidente del club, para limar algunas asperezas.

Según contó el periodista Tot Costa, en Catalunya Radio, en el encuentro "se habló del posible futuro de Messi en el Barcelona, del homenaje que tiene la intención de hacer la directiva al argentino y de la polémica por las declaraciones de hace unos días de uno de los hermanos de Leo Messi donde criticaba Laporta".

La noticia generó mucha sorpresa en el Ciudad Condal, sobre todo luego de los dichos de Jorge sobre la posibilidad de que Leo regrese a Barcelona en el próximo mercado. "No porque no están dadas las condiciones. No hemos hablado con [Joan] Laporta y punto", había expresado el padre del astro días atrás cuando estuvo de visita tras reunirse con Luis Campos, asesor del PSG.

Sin embargo, ante esta bomba, Gastón Edul aclaró en las redes sociales que "Messi negocia con PSG. No negocia -hasta ahora- con ningún otro equipo de Europa. Se espera una próxima reunión con PSG en las próximas semanas. Jorge Messi está en Argentina. Llegó el sábado".

Los próximos días, entonces, serán clave para saber qué será del futuro de Messi. Algunos expresan que está estirando las negociaciones hasta saber qué ocurre en la Champions League, pero lo único cierto es que la decisión la tiene en sus manos y solamente él sabe en donde continuará su exitosa carrera deportiva. En Barcelona, no pierden las esperanzas.