La sentencia de Pato Garino ante la obligación de Argentina de ganar para entrar al Mundial: "No nos podemos..."

La Selección argentina de básquet enfrenta la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2023 con un único objetivo: ganar sus dos juegos para clasificar a la cita en Indonesia, Filipinas y Japón. De cara a los encuentros ante Canadá y República Dominicana en Mar del Plata, Patricio Garino fue contundente: "No nos podemos permitir no clasificar a un Mundial", disparó.

En una breve rueda de prensa, el Pato, jugador clave que no pudo tener continuidad por lesiones en los últimos años, aseguró que la Albiceleste es lo más importante para los jugadores: "Tengo mucha confianza en el equipo, la Selección para nosotros es todo. No nos podemos permitir no clasificar a un Mundial y perdernos la oportunidad de entrar a un Juego Olímpico. Es algo que no lo damos por hecho, es impensado", dijo con contundencia.

El equipo de Pablo Prigioni contará con los refuerzos estrella de Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro. Cabe recordar que la NBA y la Euroliga no ceden a sus jugadores para las Eliminatorias FIBA, por lo que la situación del base en Estrella Roja y el reciente corte del escolta en Utah Jazz favorecieron a la Selección argentina.

Prigioni y Campazzo, los líderes de una Selección argentina que está al límite.

Sobre la decisión de los cordobeses de sumarse al combinado nacional, Garino, actualmente en el Girona español, expresó: "Todos damos lo que tenemos por venir acá. Sabemos que Luca [Vildoza], Tortu [Gabriel Deck] y Lapro [Nicolás Laprovíttola] están pendientes de los resultados, tienen partido el 24 por Euroliga, pero quieren estar acá, no sé si es posible o no. Nosotros queremos que sigan allá porque sabemos que vamos a trabajar para cumplir los objetivos. Con ese compromiso, creo que mostramos que estamos acá para largo".

Pese a haber ganado la AmeriCup, el equipo nacional no hizo una buena campaña en las Eliminatorias: tiene siete victorias, tres derrotas y una diferencia de puntos de +72 en 10 partidos, lo que lo deja en el cuarto puesto del grupo E. Canadá ya está clasificado, mientras que Dominicana debe ganar también para clasificar, por lo que será una verdadera final. América tiene 7 cupos mundialistas a repartir entre los tres primeros del grupo E y F, sumado al mejor cuarto.

Con este panorama, la Selección argentina recibirá en La Feliz a Canadá este jueves a las 21:30. Luego, se medirá ante República Dominicana, dirigido por el Che García, en un partidazo. Solo sirve ganar para clasificar al Mundial y Garino lo tiene bien claro.