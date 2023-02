Campazzo reveló la insólita manera en que supo que Dallas lo cortaba: “Me enteré por…”

Facundo Campazzo tuvo un 2022 complicado, y su 2023 también le presenta bastantes problemas. Es que el base argentino, con escasos minutos en la NBA, fue cortado por Dallas Mavericks y recaló en el Estrella Roja de Serbia, donde no puede disputar la Euroliga por una sanción al club. Ahora, el ex Real Madrid comentó la durísima e insólita forma en la que se enteró de que su equipo iba a prescindir de él.

El base argentino contó que se enteró por Twitter que lo cortaban de Dallas.

En diálogo con La Nación, Facu contó cómo fue su salida de la franquicia de Dallas y explicó el momento en el que se enteró de que no jugaría más en el equipo: “Hacía mi trabajo, me entrenaba, hacía las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero todo resultó como no pretendía, porque me enteré que me cortaban por Twitter".

"Cuando Adrian Wojnarowski (un prestigioso periodista que cubre la información de la NBA) publica sobre un corte es porque algo va a pasar. Nadie me había dicho nada, les escribí a mis agentes y me dijeron que la versión estaba muy fuerte. Yo sabía que mi contrato no era garantizado, entonces, sabía que podía pasar. Pero la verdad es que fue un poco movido todo", reconoció Campazzo.

El basquetbolista cordobés, una vez terminado su contrato, regresó a Madrid y revisó distintas propuestas en Europa. En ese sentido, pudo volver al Real Madrid: “Una vez que llegamos empezamos a analizar todas las ofertas que teníamos. Y con algunos equipos, como Real Madrid, no pudimos llegar a un acuerdo. La temporada estaba por la mitad y eso hizo que se hiciera más difícil volver a cerrar un acuerdo con ellos. Lo concreto es que tanto el Madrid, como yo, hicimos todos los esfuerzos posibles, pero no pudimos cerrar el tema. No se pudo”.

“Estoy muy agradecido que siempre demuestren interés por mí. Nunca estuvimos en malos términos. Y me decidí por Estrella Roja porque estaba Luca Vildoza y porque me gustó el desafío de competir en una liga como la de Serbia, de jugar Euroliga con ellos”, explicó Facu.

Además, el jugador de la Selección Argentina comentó cómo fue la sanción de la Euroliga a Estrella Roja que no lo deja participar del torneo: “Lo importante para mí era tener minutos, tener confianza, poder sentirme valioso. Podía seguir esperando, pero tampoco soy terco, porque sabía que después del corte todo se iba a complicar más en la NBA”.

"Lo que sucedió con la sanción de Euroliga fue un problema que me excedió. Porque una vez que fiché con Estrella Roja saltó la sanción contra el club que no me permite jugar. Y la verdad que yo entiendo a todas las partes, a los clubes que levantaron la voz por entender que podía haber alguna ventaja para Estrella Roja, a la Euroliga que sanciona para evitar esos problemas, pero acá el que quedó en el medio del fuego cruzado fui yo", agregó Campazzo.

Finalmente, el base argentino reveló sus sensaciones tras su salida de los Mavericks a su llegada a Serbia: “Por momentos sentía que todo lo que me pasó era injusto. Porque todas las determinaciones que tomé fueron pensando en lo mejor para mi carrera, lo hice sin apresurarme, me tomé mi tiempo para madurar cada paso, lo charlé con mi familia… Y cuando apareció la seguidilla de cosas que nunca me habían pasado, como el corte de la NBA, que no conseguía equipo en la NBA antes de lo de Dallas, irme a Madrid y después a Belgrado… Bueno, no sé. Llegó un momento en que decía: 'Basta. Ya está'".