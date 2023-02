Revelan la actitud de De la Cruz que no cayó nada bien en River

Polémica en River por una actitud reciente de Nicolás De la Cruz. Es que el uruguayo, quien se encuentra recuperándose de una molestia en la rodilla y que se realizó una pequeña intervención para resolver el problema, no dio aviso a Martín Demichelis y al cuerpo técnico del Millonario que, después de la Copa del Mundo en Qatar, iba a someterse a un tratamiento médico.

Según informó Juan Cortese en TyC Sports, el futbolista uruguayo se hizo un tratamiento post-Mundial, pero no avisó al cuerpo técnico de River: "Fue ni bien terminó el Mundial. En realidad se hizo un tratamiento de células madre en la rodilla. Ya venía complejo el tema en el año del Mundial, pero no se quiso hacer el tratamiento antes del Mundial porque si no se lo perdía".

"En el principio no estaba en los registros esta intervención, este tratamiento en el cuerpo técnico de River. Demichelis se fue enterando sobre la marcha", aseguró el periodista deportivo que cubre la actualidad del equipo de Núñez.

Ante esta información, el periodista Silvio Chattas agregó: "Se hizo una interconsulta en Barcelona, como hizo Nacho Scocco en su momento. De acuerdo a lo que pasó en Europa, hizo lo que está contando Juan".

"Esto no cayó bien, sin dudas. No cayó bien no informarlo. Este tratamiento en la rodilla fue para mejorar la condición física de De la Cruz, que venía sufriendo mucho la rodilla en el 2022, y necesitaba hacérselo. Nosotros postergábamos la información sobre la vuelta de De la Cruz a los entrenamientos. Por qué tardaba tanto, por qué tenía vacaciones y por qué llegaba recién a la pretemporada en Miami cuando era uno de los primeros en irse del Mundial... Más tarde nos enteramos todos, incluso en River, que De la Cruz había tenido este tratamiento en su rodilla", reveló Cortese.

Por otro lado, apuntó que el entrenador preferiría tener al uruguayo al 100% desde lo físico antes de volver a involucrarlo a trabajos de máxima exigencia con el plantel: "De a poco conocemos a Demichelis. Si quiere exagerar el período de vuelta, y más cuando son rodillas, lo hace. De la Cruz de la rodilla está bien, lo que le falta es condición física. Entiende Demichelis que es un futbolista que tiene que estar a tope en su condición física para hacer la diferencia. Apurarlo en estos tiempos no sería prudente".