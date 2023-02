El posteo de Antonela Roccuzzo con Messi que hace soñar a los hinchas de un club grande de Europa

"Nochecita con amigos", esa simple frase de Antonela Roccuzzo llenó de ilusión a los fanáticos de Barcelona. Es que la esposa de Lionel Messi realizó un posteo donde aparecen dos de los referentes del equipo de Xavi Hernández: Jordi Alba y Sergio Busquets, que además son dos de los capitanes del equipo.

Luego de darle la victoria al París Saint Germain, Messi aprovechó el descanso que les dio el entrenador Christophe Galtier para viajar a la Ciudad Condal y reencontrarse con amigos. No es la primera vez, ni tampoco será la última, que el capitán de la Selección se reúna con los jugadores blaugrana ya que mantienen una extensa amistad luego de compartir tantos años el plantel.

Pero los fanáticos siguen creyendo en una posible vuelta del ídolo y se lo pidieron entre los más de tres mil comentarios que tiene la publicación, que superó el millón de likes. "Come back to Barcelona king (vuelve a Barcelona, rey)", escribió un usuario, otro fue más allá al pedirle: "Leo presenta la Copa del Mundo al Nou Camp. Permite que l’estadi te ovacione", y también hubo nostálgicos: "Cuando veo esta foto quiero llorar" y "Barcelona te extraña, vuelve Leo".

Sin embargo, según los dichos del padre de Leo, la chance de un retorno en el corto plazo no parecería factible. "No creo. No porque no están dadas las condiciones. No sé si imposible, no tengo idea. No hemos hablado con [Joan] Laporta y punto", expresó Jorge días atrás cuando también visitó Barcelona.

Es la primera visita de Messi a Barcelona desde que conquistó el Mundial de Qatar con la Selección argentina. El ex blaugrana acostumbra a regresar cada vez que puede junto a los suyos, aunque este año aún no había tenido la oportunidad de hacerlo.