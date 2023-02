La sincera reflexión de Stillitano tras los silbidos de los hinchas de Independiente: "Enojado no, me voy..."

En el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente cosechó su tercer partido consecutivo sin sumar de a tres. El Rojo cayó ante Defensa y Justicia por 2-0 y se retiró del estadio bajo el silbido de los hinchas. Hasta el momento, sobre doce puntos posibles, el equipo de Leandro Stillitano acumula tan solo cuatro.

Post partido, el director técnico dijo presente en la conferencia de prensa. Ante los micrófonos, el DT del Rojo analizó lo sucedido dentro del campo de juego, donde su equipo no pudo hacerse fuerte de local y se quedó con las manos vacías ante un Halcón de Varela que pegó en los momentos justos de la primera etapa.

El DT analizó lo sucedido dentro del campo de juego, en la nueva derrota de su equipo en condición de local. Foto: Télam.

"Enojado no, me voy triste porque no me gusta perder. Veo el esfuerzo que hacen los jugadores todos los días y no es lo que se ve reflejado dentro del campo. Hay que seguir trabajando, a la gente uno la entiende. También la gente tiene que saber la situación del club, tiene que saber que estamos en un proceso nuevo donde hemos hecho un mercado de pases diferente al de otros años. Hemos tenido que buscar jugadores que vengan en condiciones particulares. Ahora hay que seguir entrenando", se sinceró Stillitano.

Al ser consultado sobre lo que debe mejorar Independiente para no sufrir en los partidos y encontrar la regularidad deseada, el DT manifestó: "Convertir las situaciones. Tuvimos muchas situaciones de gol y no las concretamos. Nos falta ser más punzantes y definir las situaciones de gol que tenemos".

"Por el resultado. En el juego hay cosas que mejorar. Hasta el error del primer gol Independiente fue superior. Obviamente, después un gol te cambia. Se hace cuesta arriba y más difícil. Hay que tener en cuenta también que habían muchos chicos dentro del campo. A la gente uno la entiende, se van enojados por el resultado y porque quieren ver jugar a Independiente mejor. Ya lo van a ver", analizó Stilitano con respecto al enojo con el que los simpatizantes se retiraron del estadio.

Para finalizar, Stillitano le envió un esperanzador mensaje a los hinchas del Rojo: "El mensaje es que, obviamente, soy el responsable de todo esto. Que la gente se quede tranquila que vamos a seguir trabajando para mejorar y que ellos vean que el equipo juegue como la gente quiere".