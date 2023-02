La desopilante frase de González Pírez tras quebrarse el dedo al meter el gol de River: "Si cada vez que..."

En Victoria, River venció a un duro Tigre. Ante la falta de definición en ataque, fue un defensor, Leandro González Pirez, el que le dio el triunfo a los de Martín Demichelis. Sin embargo, no todo fue alegría para el central, ya que vivió una insólita situación al caer tras su cabezazo.

La jugada del gol confirmó la inexorable frase de "dos cabezazos en el área son gol". Enzo Pérez anticipó un córner en el primer palo y González Pirez entró por el segundo para poner la cabeza y concretar el tanto. Al momento de aterrizar, el defensor se fracturó un dedo de su mano y, pese a las imágenes, se tomó su dolor con gracia: "Si cada vez que meto un gol me voy a fracturar un dedo, creo que lo voy a pensar un poco más", tiró con una sonrisa.

Antes, el defensor explicó qué fue lo que le sucedió: "Me fracturé el dedo chiquito cuando caí. Ya lo tenía medio raro y cuando me miré, lo tenía mirando para el otro lado y no lo podía acomodar. Por eso tardé un poquito en volver después del gol".

Por otra parte, reveló sus sensaciones encontradas tras volver al gol con la camiseta riverplatense: "Siempre es lindo marcar... sensación rara porque justo fue Tigre, que tuve un gran paso por acá y le tengo mucho cariño al club. Pero bueno, sirvió para ganar y volver a sumar de a tres", expresó.

"ME FRACTURÉ EL DEDO CUANDO CAÍ." González Pirez habló sobre la lesión que sufrió tras convertir su gol para River ante Tigre en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/UfLoZpbqYF — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2023

Sobre su regreso a la titularidad tras una larga suplencia, González Pirez aseguró: "Uno siempre quiere jugar, siempre quiere estar adentro, pero cuando no toca hay que aportar de afuera. Hay once compañeros que quieren lo mejor para el club y eso es lo más importante, lo mejor para River".