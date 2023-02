La fuerte advertencia de Kempes a Dybala sobre su futuro en la Selección: "Hasta que no..."

Mario Alberto Kempes es palabra autorizada para hablar sobre la Selección argentina. El Matador, que fue el goleador de la Albiceleste en el Mundial de Argentina 1978 (donde marcó seis tantos en los siete partidos que disputó), dijo presente en la pantalla de TNT Sports y no perdió su oportunidad para referirse a otro cordobés.

El exjugador de Rosario Central, River Plate y Valencia de España, entre otros, alzó la voz y habló sobre el presente (y futuro) de Paulo Dybala. La Joya, actualmente en Roma de Italia, formó parte del equipo campeón del Mundial de Qatar 2022 y, como si fuera poco, convirtió su penal en la tanda definitoria de la final ante la Selección de Francia.

"Dybala hasta que no se crea que es un pedazo de jugador grande como una casa, no va a ser ese jugador determinante en Argentina", manifestó Mario Alberto Kempes sobre la presencia del cordobés en el plantel de la Selección, donde hasta el momento no ha tenido el protagonismo esperado.

Con respecto al futuro de la Joya bajo las ordenes de Lionel Scaloni, soltó: "Hasta que no se crea que es el jugador inteligente, que es diferente, que tiene habilidad y muy buena visión para jugar, no creo que pueda llegar a ser la manija o el sucesor de Messi. Si el se lo propone lo puede ser".

Para finalizar, y siguiendo por la línea del futuro de la Selección argentina, Kempes se refirió a la figura de Alejandro Garnacho: "No lo están poniendo mucho, el otro día hizo un golazo. Tiene momentos, entra 15 minutos y vuelve loco a todos, hasta al técnico. Ayer con Barcelona jugó un rato, pero no le dio tiempo para mucho. Es muy inteligente, bravo y encarador. Me parece que tiene una personalidad peligrosísima".