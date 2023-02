¿Le hará caso? Ángel Di María le metió presión a Lionel Messi: "Tiene que..."

Este sábado, 18 de febrero, se cumplirán dos meses desde que la Selección argentina logró levantar el anhelado trofeo en el Mundial de Qatar 2022. Los festejos, tanto por parte de los protagonistas como de los fanáticos, no tienen pensado parar. En este contexto, quien alzó la voz y recordó lo sucedido en el estadio Lusail fue Ángel Di María.

El Fideo brindó una entrevista al programa F90 de ESPN y allí habló de todo. El por ahora jugador de Juventus, que a mitad de año deberá buscar un nuevo destino, habló de todo. Entre las cosas que tocó, el autor de goles importantes con la Albiceleste se refirió a su futuro y, también, aprovechó para meterle presión a Lionel Messi.

Al ser consultado sobre su presencia en la máxima cita mundialista del 2026, Di María se sinceró: "No, no. El próximo Mundial ya no. Sueño con poder llegar a la próxima Copa América. Sería algo muy lindo para mí poder seguir en el nivel que estoy y seguir demostrando lo que vengo haciendo. Estar en esa Copa América sería algo importante para mí".

A la hora de referirse a la decisión que tendría que tomar Lionel Messi de cara al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, optó por meterle presión al capitán de la Selección argentina."Leo tiene que estar en el próximo Mundial, sí o sí. Es Leo. Es el mejor jugador de la historia. Siete balones de oro, Champions, Mundial de Clubes, Copa América, Finalissima, Mundial... ganó todo con Barcelona. es el mejor de la historia".

Para finalizar, Di María habló sobre lo que considera clave para poder llegar al certamen continental del 2024: "Es imprescindible seguir en Europa para llegar a la Copa América, si no Scaloni no te lleva. Tenés que estar al 100 por ciento. El Leo y el resto tiene que estar al máximo nivel. Scaloni no se casa con nadie".