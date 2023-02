La explosiva respuesta de Di María sobre su vuelta a Rosario Central: "Me están usando con..."

Durante la entrevista que Ángel Di María realizó en el programa F90 de ESPN, habló de su posible regreso a Rosario Central y su respuesta fue contundente. Es que en las últimas horas, Carolina Cristinziano realizó declaraciones que molestaron al Fideo y lo hizo saber sin filtro alguno.

La vice del Canalla le metió presión al actual jugador de la Juventus al decir que "entendemos que el momento es ahora. El Club le va a poner todo a disposición, ya sabe que las llamadas están, estamos para reunirnos".

Sobre esto, y luego de expresar que pretende jugar en Europa un tiempo más para seguir estando en la consideración de Lionel Scaloni y así jugar la Copa América con la Selección argentina, respondió: "No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta, Carolina Cristinziano, porque me usan con fines políticos, ilusionan a la gente y generan malestar con uno".

"Si yo ahora no vuelvo, me putean a mí. El que decide de mi futuro soy yo y las decisiones siempre fueron impecables, por algo estuve en los mejores clubes. La decisión de volver la voy a tomar yo". De hecho, comentó que habla con el presidente y esposo de la vice, Gonzalo Belloso, pero le pareció "innecesaria" la declaración por el poder que tienen "esas palabras".

"Los directivos no pueden hacer nada, yo miro todos los partidos de Rosario Central a la hora que se juegue y donde se juegue. Miro todo, lo sigo al detalle y hablo con mis amigos también. Nadie me tiene que proponer nada, cuando crea que el momento es indicado pegaré la vuelta", advirtió. De igual manera, resaltó la actual gestión de la institución: "Las cosas se están haciendo mejor en Rosario Central. El club necesitaba un cambio y crecer nuevamente. Necesitábamos gente que quiera al club".