La sentencia de Dybala sobre su futuro con la camiseta de la Roma

No solamente la Champions comenzó con sus partidos a eliminación directa. La UEFA Europa league también dispuso el inicio de su etapa de mano a mano. Es por esto que, este jueves por la tarde, entre otros entretenidos partidos, Roma visitará a Salzburgo en un partido que comenzará 14.45 y se podrá disfrutar, en vivo, por la señal de ESPN.

En este contexto, fue Paulo Dybala quien enfrentó los micrófonos. El cordobés enfrentó los micrófonos y no solamente se refirió a la difícil tarea que tendrá su equipo en Alemania. La Joya se tomó su tiempo para analizar su futuro en el elenco italiano y, además, elogió la figura de José Mourinho.

Dybala se ilusiona con conseguir títulos con la camiseta de la Roma.

“La cláusula de rescisión afecta a mis agentes y al club, entonces no sé qué pasará a final de año. No sé qué será de mí, y mucho menos de Mourinho. Me gustaría que me entrenara él porque es uno de los mejores, me gustaría ganar con él", manifestó el campeón del mundo sobre la posibilidad de emigrar debido a la baja cláusula de recisión, tasada en 12.000.000 de euros, que figura en su contrato (en caso de que sea un equipo italiano quien lo busque, el valor asciende a 20 millones).

Si bien no puede asegurar que será de su futuro, Dybala se animó a soñar con grandes logros en su estadía en el elenco italiano: "Quiero ganar con la Roma. Sé que es más difícil triunfar en la Europa League, pero el año que viene me gustaría estar en la Champions", soltó el 21 de la Roma en conferencia de prensa.