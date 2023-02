La contundente sentencia sobre el futuro de Alexis Mac Allister: "Todos saben que..."

Alexis Mac Allister fue una de las grandes revelaciones que tuvo la Selección argentina en el Mundial de Qatar. El volante irrumpió en el once titular y terminó siendo clave para la obtención de la tercera estrella nacional. Esta situación generó el interés de muchos clubes importantes de Europa, pero el ex Argentinos Juniors decidió quedarse un tiempo en Brighton.

Sin embargo, según contó su padre Carlos, es muy posible que en el próximo mercado se marche del club teniendo en cuenta que renovó su contrato sabiendo que existen ofertas que no puede dejar pasar: "Por ahora está en Brighton. Me parece algo muy bueno que haya regresado del Mundial y no se haya desesperado por irse".

"Tiene que disfrutar del éxito con tranquilidad y en paz, en un equipo que lo quieren mucho. Los recibimientos que tuvo han sido de los mejores. Está muy bien en el club", expresó el Colorado en diálogo con la señal TyC Sports, donde agregó: "Todos sabemos que en julio habrá posibilidades para poder partir".

"Pero previo al Mundial, Alexis renovó contrato para que el club también tenga la oportunidad de una transferencia importante, para que muchos puedan llegar al Brighton. Es la idea", confirmó. En los últimos días surgió el rumor de que Manchester City lo tendría en carpeta para ocupar el lugar que dejará libre Ilkay Gündogan, pero no hay nada oficial.

La única traba que podría tener una futura negociación, es que Mac Allister no tiene cláusula de salida por lo que la oferta deberá convencer a los directivos para dejarlo salir. Inter y Tottenham también están tras sus pasos. Alexis tiene contrato con el club inglés hasta julio de 2025 y un valor de 32 millones de euros, según el sitio Transfermarkt.