El jugador de Racing que decidió que no renovará contrato con el club y ya escucha otras ofertas

Los jugadores que vencen contrato y pueden irse de sus clubes con el pase en su poder es uno de los grandes temas de debate en el fútbol argentino. Más allá de los casos de Boca, Huracán y San Lorenzo, otro equipo que sufre de esta situación es Racing, ya que uno de sus futbolistas no renovará su vínculo.

Vecchio no seguirá en Racing.

Tras llegar en junio de 2022, Emiliano Vecchio no seguirá en Racing. El mediocampista no pudo ponerse de acuerdo en términos económicos con la dirigencia de Víctor Blanco y se irá de Avellaneda. Cabe recordar que el ex Colo-Colo no jugó ni un minuto esta temporada por la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió a fines del año pasado.

Vecchio arribó como un gran refuerzo para las aspiraciones de Racing. El ex Rosario Central fue un salto de calidad importante que se notó en la campaña de la Academia a la que le faltó muy poco para coronar en el Torneo LPF 2022. De hecho, su rotura de ligamentos cruzados fue un tremendo golpe para el equipo de Fernando Gago a falta de dos fechas para el final.

En apenas un semestre, el jugador de 34 años, que amagó con retirarse tras sufrir dicha grave lesión, jugó 14 partidos con la camiseta de Racing, en la que marcó 3 goles.

Ahora, el enganche podría volver a Rosario Central, ya que la dirigencia con la que tenía conflictos no está en el club. No obstante, son solo rumores por ahora.