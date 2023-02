El desgarrador comentario de Lolo Miranda en su vuelta al Tita Mattiussi: "Me mata, me..."

El pasado 6 de noviembre, en la provincia de San Luis, Racing venció a Boca en el marco del Trofeo de Campeones. Aquella tarde, que estuvo marcada por más de diez expulsiones, no todas fueron buenas noticias para el conjunto dirigido por Fernando Gago. Leonel Miranda sufrió una grave lesión que todavía no le permite entrenarse a la par de sus compañeros.

Lolo pasó por el quirófano luego de operarse de la rotura del ligamento cruzado anterior asociado a lesión de menisco interno de la rodilla izquierda. Este lunes, el mediocampista que no estaba realizando su recuperación en el Predio Tita Mattiussi, volvió a decir presente junto a sus compañeros y contó su situación.

En su charla con Racing de Alma, Miranda dio detalles de lo mal que la pasó los últimos meses: "Es dura la lesión, el verte así, el día a día. Yo lo que más amo es jugar a la pelota, no sé hacer otra cosa. Es lo que me sacó de todo. Jugar a la pelota, no al fútbol. Son dos cosas diferentes. El fútbol es por obligación, la pelota se disfruta, se siente, se vive...".

Lolo deberá seguir con los trabajos de recuperación y fortalecimiento. Dependiendo de su evolución, con el correr de las semanas se sabrás si podrá, o no, sumar minutos en el actual torneo de la Liga Profesional: "No estar adentro de la cancha me mata, me hace mal. Hoy volví al club y sentí esas ganas de sentirme parte de nuevo. De ir paso a paso y de tener objetivos cortos. Ya le meto todos los días. No falto más".