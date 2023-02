Gago, tajante sobre el polémico primer gol de Tigre ante Racing: "En la imagen que vi, para mí..."

Racing empató anoche con Tigre, en un duelo que tuvo una jugada polémica que cambió el curso del partido. La Academia comenzó ganándolo con un gol de Maxi Romero pero el 1 a 1 del Matador dio que hablar. Centro al área, Brian Luciatti la baja al punto del penal, donde Brian Leizza la desvía.

La pelota se metía pero Gabriel Arias se estira para salvar la caída. Sin embargo, la jugada debió ser revisada en el VAR que finalmente convalidó el tanto que decretó la igualdad para los de Diego Martínez. Ante esto, y al ser consultado, Fernando Gago fue tajante: "En la imagen que vi, para mí no entró, para mí no fue gol. Yo no hablo de los árbitros. Nunca hablo".

Las imágenes no dejan en claro si la pelota entró en su totalidad, o no, por lo que las dudas no tuvieron respuestas. Al igual que lo ocurrido en el Monumental, Andrés Merlos esperó varios minutos saber qué cobrar y el banco de suplentes de la Academia explotó de bronca, teniendo en cuenta que los ángulos mostrados en la transmisión no marcaban que haya ingresado.

El entrenador de Racing, además, dijo que su equipo hizo "un buen partido" y, sin dar nombres, resaltó algunas actuaciones: "Me gustó el equipo en general. Lo noté bien, muy fresco y con el deseo de querer ganar. Además, hubo desempeños individuales muy altos y también momentos colectivos que fueron muy destacables".

Consultado sobre debut del delantero peruano Paolo Guerrero, el entrenador de Racing dejó en claro que aún le resta puesta a punto en lo físico para tener más minutos en cancha. "Guerrero jugó solo los últimos minutos porque no está en condiciones aún de poder disputar más minutos", concluyó Gago.