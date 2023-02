La desopilante anécdota de Pezzella sobre Dibu Martínez: "A mí no me importa nada..."

Otra locura de Dibu Martínez, capítulo un millón. Es que uno de sus compañeros de Selección argentina y también campeón del mundo, Germán Pezzella, reveló una divertida anécdota del arquero, que ocurrió tras la polémica suspensión del encuentro que Argentina debía disputar en Brasil ante los locales y que no pudo jugarse por el ingreso de las autoridades de Anvisa al campo de juego, en reclamo por una violación a las reglas contra el coronavirus por parte de jugadores del equipo albiceleste.

En una entrevista con Diego Korol para DSports, el defensor del Betis recordó el particular momento en el que le pidieron a Dibu, que tenía que volverse a Inglaterra junto con el resto de los futbolistas que jugaban en la Premier League, que no diera notas a los medios en el aeropuerto.

"Cuando pasó lo del partido que no se terminó en Brasil y todo eso estaban los ánimos muy caldeados y estaban todos muy sensibles. El Dibu, Cuti (Cristian Romero), Emi Buendía y Gio (Lo Celso) tenían que volver a Inglaterra cuando nosotros volvemos de Brasil. Nos quedaba todavía un partido de Eliminatorias", contó Pezzella.

"Ellos se van para el aeropuerto y le dicen al Dibu: 'Dibu, está el aeropuerto acá a dos minutos, cuando lleguen va a haber muchas cámaras, no hables porque está la cosa un poco caliente'", recordó el exdefensor de River.

Pezzella remató con una divertida reacción a la decisión del arquero, que ignoró el pedido y habló igual: "Bueno, justo nos sentamos a almorzar nosotros, ponemos el plato en la mesa, levantamos la cabeza y en los canales de deportes el Dibu... Y diciendo 'a mí no me importa nada', no sé qué, 'yo voy a venir igual...'", se rio el jugador argentino.

En ese momento, el arquero del equipo de Lionel Scaloni fue al frente y declaró ante los medios sobre lo que había pasado, con algunas frases incendiarias: "Todos sabemos lo que pasó. Nos preparamos tres días en Brasil para jugar el partido y que lo cancelen a los cinco minutos es una sensación amarga. Teníamos todo para ganarlo y por cosas políticas, que no sé qué pasó, se canceló y nos tuvimos que volver".

"Había rumores sobre los de la Premier, que no podían jugar el partido, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no hacíamos tanto quilombo para cancelar el partido. Era simple. Nos hubiesen avisado antes", se había quejado Martínez.

"Es una lástima porque íbamos a ganar. Estábamos con confianza, el equipo estaba bien. No entendíamos nada. Nos quedamos media hora a ver si salíamos a jugar o entrar en calor de vuelta, y después de los 30 o 40 minutos nos dijeron que nos teníamos que ir", había contado también el arquero de la Selección argentina.

"Existía la posibilidad de que nos dejaran a los cuatro chicos de Inglaterra por 14 días ahí, pero Chiqui (Claudio Tapia) nos ayudó, nos bancó en todas y dijo 'nos vamos todos' y nos fuimos todos. Agradecerle a él y a los chicos que nos bancaron siempre. Aston Villa no entendía las regulaciones de Brasil y por qué pasó. No es algo que el mundo esperaba ver. Era algo para disfrutar y no para hacer un papelón", señaló.

Finalmente, Dibu había explicado por qué los futbolistas que jugaban en la Premier League habían decidido viajar con la Selección argentina: "Los cuatro decidimos venir por el amor a la camiseta, por más que todos los de la Premier no querían venir, decidimos venir igual. Después de ganar la Copa América todo el equipo quiere estar con el grupo, no solo darle una victoria a la Selección. Es algo hermoso que tenemos y asumimos las consecuencias".