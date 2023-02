El palazo del secretario general de Independiente a Boca: "Lo que hizo con Barreto..."

"Se acordó de palabra la renovación del contrato de Sergio Barreto hasta diciembre de 2024. Tanto el Club como el jugador hicieron importantes esfuerzos económicos para alcanzar un acuerdo que proteja el patrimonio de la Institución", con estas palabras publicadas a través de sus canales oficiales de comunicación, Independiente le puso punto final a la novela del jugador de 23 años.

Luego de varios idas y vueltas, con el fuerte interés de Boca de contratar el defensor de por medio, el Rojo le puso punto final a las especulaciones y dejó en claro que, tras ser separado del plantel, Barreto ya se encuentra bajo las ordenes del director técnico Leandro Stillitano.

Pese al final feliz que tuvieron las negociaciones, desde el lado de Independiente no se quedaron conformes con la actitud del Xeneize en el último mercado de pases. En este contexto, quien apuntó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol fue Daniel Seoane.

El Secretario General de la institución de Avellaneda, fue tajante a la hora de referirse a la postura que adoptaron los directivos del club de La Ribera: "Lo que hizo Boca con Barreto no fue correcto. No me parece bien como se manejaron. Hablaron primero con el representante. Cada club tiene los dirigentes que tiene. No me parece bien como se maneja Boca. Si ellos querían comprar al jugador, tenían que hablar con nosotros".

Sin ánimos de disimular su descontento, Seoane se refirió al momento, en el anterior mercado de pases, en el que Independiente estuvo tras los pasos de un jugador del Xeneize. "Cuando quisimos a Weigandt, llamamos a Boca y nunca nos contestaron. Ellos fueron directo por Barreto sin hablar con nosotros", sentenció el hombre del Rojo.