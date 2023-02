La bomba de Lavezzi sobre por qué no fue a Rosario Central: “Mucho…”

A finales del 2019, Ezequiel Lavezzi decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional y colgó los botines. El Pocho, que fue titular en la final del Mundial de Brasil 2014 donde la Selección argentina fue subcampeona del mundo, dijo presente en stream junto a Sergio Agüero y se refirió a uno de los sueños que le quedó pendiente.

Mientras reaccionaban en vivo a lo que sucedía en el Parque de los Príncipes, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre París Saint Germain y Bayern Múnich, el santafesino reveló el motivo por el que no jugó en Rosario Central antes de retirarse.

Luego de que un usuario le sugiriera que se operara y volviera a Argentina a formar parte del equipo comandado por Miguel Ángel Russo, Lavezzi soltó: "No, yo no puedo jugar más. Aparte decile que no me llamaron de Central, así que ahora ya está. No es que no jugué porque no quise, no me llamaron ellos".

Inmediatamente, y con un tono de resignación, Agüero manifestó: "Bueno, algo parecido pasó en Independiente. Mucho bla bla bla y después no concretan, viste... A veces en Argentina te llaman cuando hay elecciones, ahí te llaman".

"Yo dejé de jugar teniendo un montón de ofertas, en el único lugar que quería jugar era en Central. Cuando me llamaron les dije que no. Me llamaron un día antes que deje de jugar. Un día antes que lo anuncie", soltó Lavezzi sobre el sueño pendiente de jugar en el club de sus amores.

Para finalizar, se refirió al momento en el que estuvo cerca de desembarcar en Arroyito, de la mano de Ángel Di María, quien había logrado convencerlo de amar las valijas: "En un momento, iba a volver Fideo (Di María) y medio me convenció. Ahora ya está, no fue en su momento y por algo no fue".