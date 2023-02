¿La barra de Boca le bajó el pulgar a un DT que le gusta a Riquelme?

La cocina del fútbol argentino no se ve, y a veces suceden cosas que no tendrían que suceder. Al parecer este sería el caso en Boca: ¿la barrabrava exigió a la dirigencia que no contrate a un técnico del gusto de Juan Román Riquelme? Se trataría de Ricardo Gareca, quien sonó en los últimos meses para dirigir al Xeneize, pero que hasta ahora no llegó.

Ricardo Gareca habría sido "bajado" por la barra de Boca.

En un video en su canal de YouTube, el periodista Pablo Carrozza aseguró que Riquelme tenía todo arreglado con el Tigre, pero que el presidente Jorge Amor Ameal le comentó que la barrabrava de Boca le puso un freno a su contratación. Es que no le perdonan que se haya ido a River en 1984 y, por una promesa a un histórico líder de La 12 ya fallecido, impedirían que se contrate al ex DT de la Selección de Perú.

Carrozza comentó que hubo charlas entre la barrabrava del Xeneize y los dirigentes para explicarles su posición sobre la posible llegada de Gareca, y que Ameal tuvo que negarle el pedido a Riquelme. "Ya lo llamó (Daniel) Angelici por intermedio de (Oscar) Ruggeri antes de dirigir la Selección de Perú. Inmediatamente que quedara afuera lo llamó Riquelme, casi que tenía todo cerrado pero Ameal le dijo 'Román, esto va a ser imposible, al menos por ahora'".

"Los muchachos de atrás del arco, la barra de Boca no le perdona que se haya ido a River con Ruggeri en medio de aquel escándalo recordado. Fue una promesa de parte de la barra de Boca a José Barrita, diciéndole 'vos quedate tranquilo, vos morí en paz pero Gareca y los traidores no van a pisar otra vez La Bombonera", expresó el periodista.

Por otro lado, contó que Gerardo Martino y Martín Palermo son los otros dos candidatos que tenía Boca para tomar el cargo de técnico, aunque todavía no hubo avances después de que la dirigencia confirmara a Hugo Ibarra.

Además, Carrozza confirmó que Vélez quiere el regreso de Gareca al club: "A Gareca lo llamaron de Vélez, habla todo el tiempo con (Christian, manager del club) Bassedas y con mucha gente de Vélez. A fin de año hay elecciones en el club y los dirigentes están tratando de instalar que la culpa del presente de Vélez es del Cacique (Alexander) Medina para poder traer a Gareca".

Igualmente, cerró con la posibilidad de que el Tigre dirija a otra Selección de Sudamérica: "Gareca va a ser el técnico de la Selección de Ecuador. Tengo información, pero es mucho más de opinión. Lo veo con ganas de dirigir a Ecuador, es un proyecto serio, ambicioso, es una Selección interesante, con buenos nombres".

"No creo que tenga ganas de venir a dirigir al fútbol argentino, ni en Boca ni en Vélez. En Vélez no lo van a putear, pero posiblemente pierda más de lo que gane y a la larga se termina desgastando la imagen del Gareca campeón. En Boca puede ganar dos partidos o llegar al clásico y perder contra River jugando mal, y que le caiga la 12 encima diciendo 'la culpa fue tuya porque vos sos un vendido que te fuiste a River'", finalizó.