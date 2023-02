El "aviso" de Ibarra a Palermo en la previa del Boca-Platense: "Vamos a dejarle..."

Este miércoles por la mañana Hugo Benjamín Ibarra habló enfrentó los micrófonos luego de haberse retirado del Mario Alberto Kempes, tras la preocupante derrota ante Talleres, en silencio. El director técnico de Boca se refirió al duelo que se avecina ante Platense, equipo dirigido por Martín Palermo.

Entre risas, el DT admitió que no dará indicios del once titular para no facilitarle el trabajo al Titán: "Pienso en todo. Sin duda que hay cambios obligados. Si les digo si va a haber cambios le estoy facilitando el trabajo a Martín. Vamos a dejarle tres días más de suspenso. Tengo tres días más para armar el equipo".

Sobe el andar de su equipo en el inicio de la Liga Profesional, Ibarra se sinceró: "Del equipo me preocupa prácticamente todo. Lo tengo que trabajar en la semana y día a día. Ojalá que los fines de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos. También porque tiene que ver el rival. Me quedo conforme con el pasaje de algunos minutos del pasaje del partido en la Bombonera, sobre todo en el primer tiempo".

En cuanto a los juveniles, quienes han sumado minutos pero todavía no son considerado titulares por parte del DT de Boca, añadió: "Yo más que nadie conozco a los jugadores. los he tenido en Reserva, los conozco de chicos. Sé el momento en el que lo tengo que poner. En el momento que yo decida van a entrar, sea de titular o de suplentes para sumar minutos. Si, en estos partidos, los chicos han entrado, son jugadores que juegan bien. Los necesitamos a ellos y a todo el plantel".