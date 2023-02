El sincericidio de Ibarra tras el flojo arranque de Boca: "Del equipo me preocupa..."

El pasado fin de semana Boca Juniors cayó ante Talleres de Córdoba por 2-1 y dejó, una vez más, una preocupante imagen. Tal es así que, post partido, Hugo Benjamín Ibarra se retiró del suelo cordobés sin hablar con los medios presentes. Este miércoles por la mañana, el Negro enfrentó los micrófonos.

Para comenzar, el DT del Xeneize se disculpó por la actitud que adoptó tras el mano a mano con la T: "Discúlpenme, a veces hay que tener la cabeza fría para hablar y no estaba en condiciones el fin de semana. Le pido disculpas a todos ustedes porque siempre hablo".

Luego, a la hora de hablar sobre los aspectos que le preocupan sobre el funcionamiento de Boca, Ibarra se sinceró "Del equipo me preocupa prácticamente todo. Lo tengo que trabajar en la semana y día a día. Ojalá que los fines de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos. También porque tiene que ver el rival. Me quedo conforme con el pasaje de algunos minutos del pasaje del partido en la Bombonera, sobre todo en el primer tiempo".

Sobre los juveniles, que son fuertemente pedidos por los hinchas, agregó: "Yo más que nadie conozco a los jugadores. los he tenido en Reserva, los conozco de chicos. Sé el momento en el que lo tengo que poner. En el momento que yo decida van a entrar, sea de titular o de suplentes para sumar minutos. Si, en estos partidos, los chicos han entrado, son jugadores que juegan bien. Los necesitamos a ellos y a todo el plantel".