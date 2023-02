Sebi Moro arrancó la temporada con una victoria de las buenas

El bueno de Sebi Moro fue la figura principal de la reunión inaugural de la temporada de carreras en el Hipódromo de Mendoza. La jornada estuvo marcada por el agobiante calor que azotó a la provincia y en términos generales sacó un aprobado. Arrancó con ciertas distracciones (un gran atraso en la primera, más un problema con la yegua Tami Villana que había sido retirada de los partidores) pero con el pasar de las horas y las carreras los aficionados a la actividad pudieron disfrutar de una buena tarde. Las cuadreras concertadas no eran espectaculares, pero se disputaron todas y tuvieron pocos borrados (punto a favor para los concertadores). Mientras que las largas imponían el gran atractivo con competencias con varios animales de renombre.

La gran estrella del día fue el bueno de Sebi Moro. El hijo de Sebi Halo no corría en Mendoza desde el 6 de marzo de 2022, pero se sacó la “telarañas” de la mejor manera posible y se impuso por varios cuerpos (6) a Pulpinello en la prueba central de la reunión. El representante de la caballeriza Don Cristóbal vino buena parte del tiro expectante por dentro (en cuarto lugar y cerca de los punteros). Cuando ingresaron en la recta final fue llamado a correr por su jinete Daniel Gómez y dominó con facilidad al puntero Joe Happy. En el final el segundo puesto quedó para el siempre rendidor Pulpinello (que vino cerrando la marcha y voló al segundo puesto en los últimos 100 metros de la contienda).

La victoria de Sebi Moro ratificó que el zaino es el mejor millero de Mendoza, cuando está bien de salud. Su próxima parada seguramente será el clásico de 1600 metros del día del Vendimia en marzo próximo y su gente ya lo esperar con los brazos abiertos para seguir celebrando.

LOS COLORES DEL DON CRISTÓBAL TAMBIÉN EN LA CORTA

El Clásico “Carnaval”, disputado sobre 1200 metros, fue para Nunca Digas Never (representante de la caballeriza Don Cristóbal al igual que Sebi Moro). El ganador vino todo el tiro cerrando la marcha, a varios cuerpos del penúltimo, pero ingresó a la recta muy embalado por su jockey Jonathan Gómez y pasó de largo. Nunca Digas Never venció por cuatro cuerpos a Vaporetto Inc (su compañero de yunta) quien sufrió un percance faltando 300 metros para el disco (chocó contra Top Leopard) pero igualmente se quedó con el lugar de escolta. Nunca Digas Never ganó en el mejor tiempo de la tarde: 1’ 12” 1/5 para 1200 metros.

GRILLO MAYOR ENTRE LOS FONDISTAS

Grillo Mayor fue el ganador del Especial “Formando Fondistas” al imponerse por un cuerpo a Makyman en una prueba disputada sobre 2000 metros. El ganador y el segundo obtuvieron pasaje directo para el Clásico “Vendimia” del 5 de marzo próximo. Esta fue la segunda victoria consecutiva para Grillo Mayor, un hijo del recordado Storm Mayor que cuida Rubén Stirpa.

EMPERADOR LAKE EN LA CORTA

Emperador Lake, que llegó desde La Dormida, fue el ganador del clásico cuadrero de la jornada. El pensionista de Brian Pérez se impuso a Seattle Key por dos y medio cuerpos, en un tiempo de 30” 4/5 para 550 metros.

OTRA MÁQUINA

Juana Justina fue otra de las revelaciones de la jornada. La hija de Átomo Pay se impuso por once cuerpos en la cuarta del día. La pensionista de Roberto Aguirre, que fue conducida por Facundo Campos, empleó un tiempo de 1’ 6” 2/5 para 1100 metros. Seguramente va a repetir pronto la zaina.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada será compartida por el dúo compuesto por el jockey Sergio Fernández y entrenador Rubén Stirpa. Hoy, los exitosos profesionales se impusieron con Stormy Savage y Grillo Mayor. Ambos animales son hijos del crack Storm Mayor, una valiosa coincidencia.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 5 de Marzo, con la disputa del tradicional Clásico “Vendimia”.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “HEY LINYERA (2021)” - (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUZ CAUTIVA 58 W. Escudero

2° WACHITURRINA 58 F. Campos 8 cpos

U° DARKEST STAR 58 E. Flores 6 cpos

No corrieron: (1) TAMI VILLANA. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la combinada: $ 5,20. Tiempo: 47” 2/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita.

2da carrera

Premio: “ORANGE NUGGET” (2019)” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUANA JUSTINA 54 F. Campos

2° GALÁN RIG 55 J. Gómez 11 cpos

3° SÚPER CORONADO 57 S. Fernández 7 cpos

U° BRANKO 55 S. Quinteros 6 cpos

No corrieron: (1) FEROZ CÓSMICO, (4) LUIGGI ISLAND. Dividendo del Ganador: $ 3,35. Dividendo de la Combinada: $ 17,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,80. Dividendo de la Trifecta: $ 534,70. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Átomo Pay y Liberada Int, de 5 años. Cuidador: R. Aguirre. Stud: Los Primos.

3ra carrera

Premio: “DESEADA (2022)” – (Extraoficial) – 550 metros

1° EARTHWINDANFIRE 60 A. Miranda

2° CARO RAGAZZO 58 S. Fernández 1 ½ cpos

U° JOHNDORY 58 J. E. Alves S. 4 ½ cpos

No corrieron: (4) VALIENTE OIKOS. Dividendo del Ganador: $ 3,85. Dividendo de la Combinada: $ 22,25. Tiempo: 30” 1/5. Cuidador: A. Miranda. Stud: Emma Abigail.

4ta carrera

Premio: “MARCUS TRAIANUS (2021)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORMY SAVAGE 57 S. Fernández

2° CARICO LEF 53 J. Gómez 1 cpo

3° SUMUNCURA 55 F. Campos 2 cpos

4° DERROCHONA SOY 53 S. Quinteros 3 ½ cpos

5° NIÑA VENUS 57 J. E. Alves S. 2 cpos

6° VIOLETA SALVAJE 55 W. Escudero 6 cpos

U° MISS ATÓMICA 53 D. Ledesma 6 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 5,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,35. Dividendo de la Trifecta: $ 18,30. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Storm Mayor y La Diamond, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

5ta carrera

Premio: “CAPO CERVECERO (2016)” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CARLOS INRI 58 N. Aguirre

2° WELLS DUBAI 61 J. Campanello ½ cpo

3° PAMPITA (*) 60 S. Calderón hocico

U° VIAJE A DISNEY 60 J. Ortíz 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 12,05. Tiempo: 18” 3/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: Los Primitos.

6ta carrera

Especial: “FORMANDO FONDISTAS” – (Cat. Interior) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRILLO MAYOR 57 S. Fernández

2° MAKYMAN 55 D. Ledesma 1 cpo

3° BOLLANI 51 E. Sosa 1 cpo

4° VALID RATE 54 F. Campos ½ cpo

U° BRABANTE 57 C. López 12 cpos

No Corrieron: (4) EVO ENDIABLADO. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 8,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,50. Tiempo: 2’ 5” 2/5. Por: Storm Mayor y Grilla Light, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Isabel.

7ma carrera

Premio: “PURE LADY (2015)” - (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FRANCISCA 59 A. Bonada

2° TURBO 61 A. Miranda 1 ½ cpos

3° DROGADICTO 60 M. Salinas pczo

U° LÍRICO AL 58 C. López 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: H. Jara. Stud: Estancia Campo Afuera.

8va carrera

Clásico: “APERTURA TEMPORADA CUADRERAS” - (Extraoficial) - 550 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPERADOR LAKE 58 C. López

2° SEATTLE KEY (*) 58 N. Aguirre 2 ½ cpos

3° MILONGA CORRALERA 61 J. Campanello 1 ½ cpos

4° LUCHENTO 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

U° TAQUÍN DORADO 58 S. Fernández 1 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,85. Dividendo de la Combinada: $ 15,20. Tiempo: 30” 4/5. Cuidador: B. Pérez. Stud: Gonzalito.

9na carrera

Clásico: “APERTURA” - Copa “Sr: David Crocco” - (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEBI MORO 60 D. Gómez

2° PULPINELLO 60 S. Fernández 6 cpos

3° YOCO EMBRUJADO 60 D. Ledesma 1 cpo

4° JOE HAPPY 60 J. Luna 3 ½ cpos

5° GUEST SEATTLE 60 C. López 8 cpos

6° PINDARIANO 61 J. Campanello 3 cpos

U° MASTER KAS 60 J. E. Alves S. pczo

No corrieron: (3ª) BELLACO SONG. Dividendo del Ganador: $ 4,40. Dividendo de la Combinada: $ 11,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 10. Dividendo de la trifecta: $ 243,15. Tiempo: 1’ 36” 4/5. Por: Sebi Halo y Ever Candy, de 7 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal.

10ma carrera

Clásico: “CARNAVAL” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° NUNCA DIGAS NEVER 57 J. Gómez

2° VAPORETTO INC 62 D. Gómez 4 cpos

3° EL LEJANO 55 W. Escudero 1 ½ cpos

4° MARKET MAN 60 S. Fernández 1 ½ cpos

5° TOP LEOPARD 58 C. López 7 cpos

U° ANSINNA 54 F. Campos 1 cpo

No corrieron: (4) DIAMOND JUMP. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 8,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,55. Tiempo: 1’ 12” 1/5. Por: Hurricane Cat y I’mneverwrong, de 6 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal.