A dos meses de la coronación en Qatar, un jugador de la Selección anunció que va a ser padre

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo utilizaron sus cuentas de Instagram para, a través de una emotiva publicación, dar a conocer la noticia. Junto a dos fotos donde se puede ver a Nina, quien ahora pasará a ser la hermana mayor, la pareja despertó miles de comentarios y likes de sus seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitar a la feliz pareja.

"Nuestra familia se agranda y no podemos estar más felices. No vemos la hora de tener otra personita que ilumine nuestros días y le de mas alegría a nuestro hogar. Son más de lo que alguna vez soñé. Los amo para siempre", escribieron los futuros papas en la red social.

Lautaro Martínez, quien el pasado 18 de diciembre se coronó campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina, recibió el saludo de algunos de sus compañeros de la Albiceleste. Rodrigo De Paul, escribió: "¡Felicidades hermanito! Que alegría". Otro de los que dijo presente fue Nicolás Tagliafico, quien añadió: "¡Felicitaciones!".

Días atrás, el Toro rompió el silencio tras los festejos en la máxima cita mundialista y en su diálogo con ESPN reveló detalles sobre la lesión que no le permitió estar al 100% durante el torneo: "Ya se sabe, yo ya lo dije. Yo venía con un problema muy grande en el tobillo que no me permitía jugar cómodo. Los primeros partidos jugué infiltrándome la zona, durmiéndome la zona, pero después se me hacía muy difícil entrenar, se me hacía muy difícil patear porque tenía un dolor que no era soportable",.

"Hoy estoy recuperado, esos 10 días que tuvimos de descanso después de la Copa del Mundo trabajé mucho y el tobillo descansó un poco, pero tampoco me recuerdo cuándo me hice mal. Una vez me levanté y en el Inter tenía el tobillo muy inflamado, me hice resonancia pero no me encontraron nada. Fue muy raro", sentenció Martínez, luego de la consagración de la Selección argentina luego de 36 años de sequía.