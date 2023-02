La llamativa respuesta de Lautaro Martínez sobre cuándo pensó que Argentina ganaría el Mundial: "Fue cuando..."

La consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 tuvo muchos momentos de quiebre. Cada partido ganado, cada penal atajado, cada grito de gol fue fundamental para la obtención de la Copa del Mundo. Pero para Lautaro Martínez hubo un instante particular que encendió el fuego sagrado de la Scaloneta y fue clave para ganar el título. ¿Qué situación eligió el Toro? La derrota con Arabia Saudita, quizás el peor momento para el equipo albiceleste.

En una entrevista con ESPN, Martínez fue consultado por el momento particular en el que sintió que Argentina podía ganar el Mundial, teniendo en cuenta que Alejandro "Papu" Gómez había mencionado que la derrota de Brasil ante Croacia le generó la sensación de que el equipo de Lionel Scaloni tenía posibilidades de levantar el trofeo. Y Lautaro, sincero, reveló: "Fue cuando perdimos con Arabia".

Ante la sorpresa y alguna risa estupefacta del panel del programa, el Toro comentó: "Creo que ese partido para nosotros fue fundamental porque haber perdido le hizo un clic al grupo, al equipo, a todos los que estábamos en esa burbuja porque a partir de ahí jugábamos seis finales. Creo que después de ese partido se vio una Selección argentina diferente, una Selección argentina que siempre quería ser protagonista y creo que lo demostramos".

"Yo creo que después del primer partido con Arabia que hemos perdido, que nos ha pegado mucho, esos días fueron clave para levantar la oportunidad que habíamos perdido, que era iniciar ganando en el Mundial", completó el delantero argentino del Inter italiano.

Por otro lado, Martínez se refirió a ese primer partido en el que le anularon goles por fuera de juego, uno con muchísima polémica por la intervención del VAR semiautomático: "Sí, en el Mundial se habló mucho porque en el primer gol decían que se habían confundido de muñequito, de rival. Son cosas que pasan. Yo nunca estuve a favor de la tecnología cuando llegó al fútbol, pero hay que aceptarla".

"Lo que a uno le jode es que, si se utiliza, se tiene que utilizar de la manera correcta. A veces se ven errores que decís '¿cómo puede ser que teniendo todo enfrente en una computadora y los materiales suficientes para trazar una línea, quizás por un centímetro te terminan anulando un gol que estabas habilitado?' Son cosas del momento, hay que aceptarlas y seguir adelante", agregó el Toro.

La anécdota de Lautaro Martínez con Messi por su lesión en el Mundial

Consultado por la ayuda de Messi durante el Mundial, Lautaro respondió sin dudar: "(Me ayudó) En el tema de la lesión que tenía. Él en un momento se acercó y me dijo que me trate de curar bien, que me necesitaban bien, que era muy importante para el grupo, para el equipo. Ahí fue cuando yo dije que quizás no era pensar en mí sino en el grupo. Sinceramente estaba con un dolor muy fuerte, lo hablé con él también, me dio su apoyo y después traté de recuperarme para los últimos partidos".

"Después de Australia tuvimos un tiempo importante, cinco o seis días. Ahí fue importante el descanso del tobillo y los entrenamientos para llegar lo mejor posible a los otros", agregó el Toro en diálogo con ESPN.

El delantero de la Selección argentina dio más detalles de su estado físico en la previa de jugar el Mundial y durante el torneo mismo, y contó qué habló con Lionel Scaloni sobre sus molestias: "Fue así, porque cuando llegué del último partido... En Italia venía jugando con dolores, pero me permitía. Después, cuando jugamos el último partido con el Inter contra Atalanta, antes de irnos para Abu Dhabi, después de ese partido estaba muy dolorido".

"Ahí, en Abu Dhabi, hablé con él (Scaloni) y le dije la verdad, que tenía una molestia en el tobillo y que era mejor que me dé descanso al tobillo para llegar a la primera fecha del Mundial de la mejor manera. Ese partido no jugué, me cambié pero no jugué. Después, con los médicos, en los entrenamientos me iba relativamente bien, podía. Después del primer partido, que me sentí bien, después de esa infiltración fue que no pude entrenar con normalidad y ya se me hacía muy complicado, muy difícil", reveló Martínez.

La tremenda confesión de Lautaro Martínez sobre su lesión en el Mundial

El delantero de la Selección argentina también sorprendió al referirse a su sensación después de convertirle el penal a Países Bajos que definió el pase a semifinales del Mundial: "Sentía un poco de bronca por no estar dándole a mis compañeros lo que soñaba, lo que quería, lo que venía haciendo en Eliminatorias, en partidos amistosos", confesó el Toro.

"Ya se sabe, yo ya lo dije. Yo venía con un problema muy grande en el tobillo que no me permitía jugar cómodo. Los primeros partidos jugué infiltrándome la zona, durmiéndome la zona, pero después se me hacía muy difícil entrenar, se me hacía muy difícil patear porque tenía un dolor que no era soportable", comentó Lautaro.

"Hoy estoy recuperado, esos 10 días que tuvimos de descanso después de la Copa del Mundo trabajé mucho y el tobillo descansó un poco, pero tampoco me recuerdo cuándo me hice mal. Una vez me levanté y en el Inter tenía el tobillo muy inflamado, me hice resonancia pero no me encontraron nada. Fue muy raro", siguió el atacante del Inter de Italia.

"Tuve ese problema en el tobillo que no me permitía jugar cómodo como quería. Después me puso muy contento el ingreso de Juli (Julián Álvarez) que le pudo dar al equipo eso que yo no le pude dar", cerró Martínez.