Campazzo reveló cuál fue la razón para fichar por el Estrella Roja tras irse de la NBA: "Creo que..."

Luego de ser cortado por los Dallas Mavericks de la NBA, Facundo Campazzo emprendió su regreso a Europa, continente en el que supo dominar y ser uno de los mejores jugadores. Sin embargo, el fichaje por el Estrella Roja de Belgrado llamó la atención en varios sentidos. ¿Por qué no regresó a Real Madrid, club con el ganó la Euroliga y todos los torneos de España? ¿Por qué ir a jugar al poco conocido básquet de Serbia?

Campazzo sigue a la espera de la habilitación para jugar en la Euroliga.

En una entrevista con el medio israelí Telesport 'sport5, el cordobés respondió a todas esas incógnitas. En primer lugar, reconoció que su interés era volver a Europa con la Casa Blanca: "Mi primera prioridad era el Real Madrid. No pudimos llegar a un acuerdo, literalmente. Lo intentamos, pero fallamos. Sin embargo, eso no significa nada. Les estoy agradecido porque me dieron la oportunidad de jugar en la Euroliga y me permitió cumplir el sueño de la NBA. Me ayudaron mucho, estuvieron ahí para mí en cada momento cuando estuve en la NBA, así que simplemente les estoy agradecido".

Luego, Campazzo explicó que ya no se hace problema por la sanción al Estrella Roja que no le permite jugar la Euroliga hasta el 1° de marzo: "El hecho de no jugar la Euroliga ya no me molesta. No lo controlo y no está en mis manos, así que reservo fuerzas para entrenar y prepararme lo mejor posible para el día en que pueda jugar", expresó. No obstante, no ocultó sus ganas por debutar en el máximo torneo fuera de la NBA.

Campazzo y Vildoza, inseparables en Belgrado.

Por otra parte, el ex Denver Nuggets reveló cuál fue la clave para firmar por el último campeón de la Liga ABA: "Creo que Luca Vildoza es una de las razones por las que estoy en Belgrado. No dudé, jugué con él antes, es un buen amigo. Estuvimos juntos en la selección, jugué contra él de niño en la liga argentina y el hecho de que esté aquí a mi lado es una de las razones por las que estoy aquí", expresó sobre su compañero en la Selección argentina.

Aunque reconoció la importancia de Vildoza, no despreció el peso que tiene el Estrella Roja en el básquet europeo: "Al mismo tiempo, este es un equipo con mucha historia y aficionados locos contra los que disfruté jugar antes. Los serbios son similares a los argentinos en términos de pasión, y esa es una de las razones para venir al Estrella Roja. Por la pasión que le ponen al baloncesto", destacó.