La frase de LeBron James tras romper el récord que puso en vilo a la NBA: "Puedo ayudar a..."

En la noche del martes, LeBron James escribió una de las páginas más doradas de su riquísima carrera en la NBA. En una noche que nadie se quiso perder, el Rey superó a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la liga, un récord que el Capitán ostentó durante 38 años. Precisamente, esa cantidad de años son las que tiene el alero, quien ayer deslizó la posibilidad de irse de Los Ángeles Lakers por primera vez en mucho tiempo.

Una vez más, el equipo púrpura y oro no está a la altura de su máxima figura. De hecho, la noche del récord se cerró con una caída por 133-130 ante Oklahoma City Thunder. El resultado fue anecdótico ante la faena de LeBron, pero la derrota no hizo más que seguir hundiendo a los Lakers en la tabla de la Conferencia Oeste de la NBA. Aunque no parezca, el reloj también corre para James, quien habló sobre la posibilidad de salir campeón en otro equipo que no sea el de Los Ángeles: "Estoy seguro de que puedo seguir jugando algunos años más, competir por campeonatos", comenzó.

Luego, el Rey, que lleva 38390 puntos anotados en temporada regular, agregó: "Competir por campeonatos es algo que siento que puedo hacer para cualquier grupo de muchachos. Puedo salir a la cancha y ayudar a ganar muchos campeonatos para cualquier franquicia".

"... ganar campeonatos para cualquier franquicia". Esa última parte de su respuesta fue la que generó un gran runrún en la NBA. Hasta el momento, LeBron James siempre se había mostrado orgulloso y con ganas de seguir jugando en los Lakers. Sin embargo, esa frase abrió la puerta a cualquier tipo de conjetura en el mundo del básquet.

Hay quienes creen que fue un simple desliz en medio de una entrevista con las emociones a flor de piel. Otros aseguran que fue un dardo para los altos mandos de los Lakers, que necesitan nuevos jugadores como el agua si quieren aprovechar los últimos años de LeBron James en la NBA. Lo único asegurado es que el Rey seguirá siendo el Rey donde sea que vaya.

El jueves 9 de febrero es el cierre del mercado de traspasos en la NBA

Este jueves, la NBA vivirá un día de locura por la fecha límite del mercado de traspasos. Precisamente, uno de los grandes animadores de la jornada serán los Lakers, que buscarán sacarse de encima a Russell Westbrook y reforzarse con jugadores que le permitan pelear por entrar a los Playoffs. La bomba de este año fue el traspaso de Kyrie Irving a Dallas Mavericks, pero todavía hay tiempo para que haya más movimientos que pongan de cabeza a la mejor liga del mundo.