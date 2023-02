La emoción de LeBron James tras romper el record de puntos de la NBA: "Nunca en un millón..."

LeBron James ya es una leyenda absoluta del básquetbol. La superestrella de Los Angeles Lakers se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA al totalizar 38.390 puntos gracias a los 38 que sumó en la derrota de su equipo ante Oklahoma City Thunder por 133 a 130. Poco importó el resultado, porque fue una hermosa noche para el Rey. El hombre de 38 años se emocionó al romper el record con un doble a 10 segundos para el final del tercer cuarto y más tarde quebró en llanto al dar un discurso ante el público presente en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

James, quien superó el record que mantenía el legendario Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 unidades, sumó 38 puntos 9 de 14 en dobles, 4 de 6 en triples y 8 de 10 en libres, con siete rebotes y tres asistencias. Cuando logró la marca histórica, el partido se detuvo por unos minutos para darle un homenaje al fenómeno de los Lakers.

Ante la presencia de Kareem Abdul-Jabbar y el comisionado de la NBA, Adam Silver, LeBron compartió su emoción con el público: "Solo quiero dar las gracias a los aficionados de los Lakers. Son únicos. Poder estar en presencia de una leyenda como Kareem significa mucho para mí. Es una lección de humildad. Denle una ovación de pie al capitán, por favor".

A mi hermosa esposa, mi hija, mis dos hijos, mis amigos... hombre, todos los que alguna vez han sido parte de esta carrera conmigo en los últimos 20 años, más de 20 años. Solo quiero decir que les agradezco mucho porque no sería yo sin ustedes. Gracias a su ayuda, su pasión, su sacrificio me ayudó a llegar a este punto", afirmó el basquetbolista que aparece entre los mejores de la historia del deporte.

"Gracias a la NBA, a Adam Silver, al difunto y gran David Stern, les agradezco mucho por permitirme ser parte de algo con lo que siempre soñé. Y nunca, nunca en un millón de años soñé esto incluso mejor que lo que es esta noche", expresó conmovido James.

Noticias Relacionadas Golpes, insultos y escándalo en la NBA durante el triunfo de Orlando sobre Minnesota

Tras la derrota 133 a 130 de los Lakers ante Oklahoma City Thunder, el basquetbolista fue entrevistado por la cadena TNT y expresó: "Es irreal. Siento orgullo de ver a todo el mundo, familia y amigos en la grada. Sé que puedo jugar muchos años. Sigo motivado. Y lo hago para ganar campeonatos. Nunca me he marcado el objetivo, el número estaba cerca y yo me sentía bien viendo cómo se reducía. Estoy a 400, 300, 200... Pero jamás pensé en ello. Y después conseguir el de Kareem, que estuvo tanto tiempo y con esa longevidad es algo increíble. Me sigo sorprendiendo sobre la cancha de seguir así. Me siento como el mejor, pero hay otros que han sido parte del juego, que son grandes".

Por otro lado, Abdul-Jabbar se rindió ante James: "Todo será roto si alguien tiene ese foco en jugar para hacerlo. LeBron es un jugador nacido para dominar. Extenderá su carrera más de lo que yo hice. Batirá más records, ampliará el margen. Tiene grandes valores, familia, trabajo duro y ese es el camino al éxito".