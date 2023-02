Polémica en River tras conocerse cuánto pagó por el pase de Kranevitter a un año de quedar libre

Una inesperada polémica provocó un intenso debate en el mundo River. Es que la dirigencia, en las últimas horas, reveló detalles de lo abonado para concretar la llegada de refuerzos, pero al informar lo que debieron pagar para repatriar a Matías Kranevitter, los fanáticos inundaron de reacciones las redes sociales. El documento que difundieron expresa que, en total, el Millonario le abonó 3.950.000 dólares al Monterrey de México, con quien el volante tenía un año más de contrato.

Además explicaron las formas de pago de la suma citada: La primera cuota venció el 10 de enero de 2023 y el Millonario pagó U$S 1.400.000. Los otros tres vencimientos serán el 10/5/2023, el 15/8/2023 y el 15/10/2023, cada uno por U$S 850.000. Lo que no se detalle en el escrito es si el contrato del jugador está incluido en los montos informados.

Encima, el volante apenas pudo jugar siete minutos ya que sufrió la fractura de su tobillo derecho, en el amistoso con Unión La Calera en San Luis, y volvería a jugar entre marzo y abril de no mediar imprevistos. De igual manera habrá que tener en cuenta el tiempo que le lleve recuperar ritmo después de varias semanas sin acción.

"Hacia mucho que quería estar donde estoy hoy, los que me conocen saben el cariño que le tengo a la institución que me crió desde chico. Estoy bien, pasé 43 días del tobillo y estaba evolucionando bien. Es duro pero estamos poniendo el pecho y las cosas van a mejorar", dijo durante la presentación de los refuerzos en el Monumental.

Además de Kranevitter, hay varios jugadores de River que se vienen recuperando de sus lesiones y no tienen fecha concreta de regreso a las canchas: Matías Suárez (sinovitis crónica en la rodilla derecha), Nicolás de la Cruz (tiene una patología compleja en su rodilla derecha); Emanuel Mammana (lesión en el isquiotibial izquierdo), Paulo Díaz (casi recuperado de una artroscopia meniscal en su rodilla derecha), Tomás Lecanda (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) y Elías López (está en la etapa final de su recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).