La aclaración de Brito sobre la invitación de River a Passarella en medio de la polémica: “A veces lo…”

El próximo domingo, desde las 19.15, el River de Martín Demichelis tendrá su debut en el estadio Monumental. Luego de un triunfo y una derrota en condición de visitante, el Millonario pondrá primera en condición de local en el el torneo de la Liga Profesional. En la previa del partido, el club tiene preparado un importante homenaje.

Como sucedió en todas las canchas de Primera, se realizará un homenaje a los campeones del Mundial de Qatar 2022. En este sentido, la institución de Núñez decidió reconocer a todos aquellos futbolistas que vistieron sus colores y, además, saben cuanto pesa el trofeo más deseado.

Passarella fue homenajeado el pasado fin de semana en cancha de Sarmiento de Junín.

En este contexto, River prepara un recibimiento especial para Ubaldo Fillol, Oscar Ortíz, Daniel Passarella, Leopoldo Luque, Beto Alonso, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique y Franco Armani. Sin lugar a dudas el nombre resonante es el del Kaiser, quien era el presidente aquel año que el Millonario perdió la categoría y jugó en la Primera B Nacional.

Sobre esta situación, ante el enojo de cierto sector del mundo riverplatense, quien alzó la voz fue Jorge Brito. El mandamás del Millonario rompió el silencio y se refirió al regreso del bicampeón del mundo (en el Mundial de Argentina 1978 y en el Mundial de México 1986) al estadio Monumental.

"Hubiera sido muy sencillo tener una actitud populista y decir 'he decidido enviar a todos menos a Passarella'. A veces lo correcto no es lo políticamente correcto. Y acá vale la aclaración, se invita a los jugadores campeones del mundo, no a los ex presidentes", sentenció Brito, el presidente River sobre la presencia del Kaiser.