Demichelis pidió que los juveniles de River vayan al dentista: el motivo deportivo

El pasado fin de semana River recibió la primera derrota del ciclo de Martín Demichelis. En la previa de lo que será el debut del Millonario en el estadio Monumental, el director técnico enfrentó los micrófonos de la conferencia de prensa y, además de analizar lo que se le viene a su equipo, le dejó un importante mensaje a los jugadores de las divisiones inferiores.

"Noto una grandísima diferencia con la formación acá y en Europa. A los chicos les voy a decir que les pidan a sus representantes un dentista para solucionar los problemas bucodentales, es muy importante. También nutricionistas"

Lo cierto es que, si bien las declaraciones de Demichelis en un principio sorprendieron, están cargadas de mucha verdad. Diferentes estudios odontológicos confirmaron que el riesgo de lesiones musculares aumentan si existen caries en los dientes. Las bacterias ingresan al cuerpo viajando por la sangre y provocan la pérdida de masa muscular.

Con respecto a la caída de River en Córdoba, el DT analizó: "No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder, pero cuando se da como el fin de semana es más fácil corregir. Otra cosa es cuando un equipo te pasa por encima y a mí entender no fue así. Fueron detalles, y el fútbol es eso".

"¿Cómo soy en la derrota? Saca lo peor, y hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios en la derrota. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que la derrota, lo que no implica que pueda haber cambios contra Argentinos. No definí el equipo todavía, nos queda un día más de entrenamiento", sentenció Demichelis.