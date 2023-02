Passarella rompió el silencio y reveló por qué irá al Monumental: "Siento ganas de..."

Era la palabra más esperada en la previa del partido de este domingo entre River y Argentinos, por una cuestión extrafutbolística. Se trata de la palabra de Daniel Passarella, invitado para participar en el homenaje a los campeones del mundo en el Monumental, después de que fuera el presidente de la institución millonaria en 2011, cuando descendió a la B Nacional. Y el exjugador, técnico y dirigente contó por qué estará presente.

"Siento ganas de estar junto a los jugadores del 78, y el agasajo que nos hace el club nos parece buenísimo", respondió rápidamente Passarella en una entrevista con TyC Sports. En ese sentido, el expresidente de River comentó que no dudó en participar del homenaje: "No lo dudé, ¿qué voy a pensar?. Tengo muchos amigos que quieren estar ahí, mi familia. Voy a ir con todos".

Por otra parte, consultado por el recibimiento de los hinchas ante su vuelta después de los malos momentos que se vivieron en el club bajo su gestión, el exentrenador del Millonario y la Selección argentina comentó: "Me imagino la vuelta mía como una cosa común, con todos los jugadores que ganaron la Copa del Mundo".

El expresidente de River también se refirió a su contacto con el club de Núñez: "Yo estuve siempre ocupado de trabajo o no estaba acá en el país. Yo fui un par de veces al club, vi que pusieron en algunos comentarios que yo hace mucho que no voy al club, y yo fui hace poco".

"Yo tomé la invitación como una cosa sana y voy a ir con toda mi familia y con muchos amigos. Ha sido algo importante. Unos días antes pensé que me hicieron un homenaje en Junín y parece que con eso hice como que se acercara la gente de River e hiciera un homenaje. Yo me palpitaba lo que sería un homenaje en River, en la cancha de River. En Junín hay un estadio muy grande y la pasé muy bien", afirmó.

Además, casi sobre el final de la charla, Passarella se expresó sobre el descenso, si entendería un mal recibimiento por parte de los hinchas y aseguró que es su único remordimiento: "Acá cada uno agarra por su camino. Yo el único peso que tengo fue que nos fuimos con River al descenso, pero es larga esta historia".

Sobre su responsabilidad en el descenso a la B Nacional, el campeón del mundo se sinceró: "Mejor dejémoslo así. Es acostumbrarse a vivir con el peso encima. Todavía me sigo acostumbrando, pero sé que no fui el culpable. Este regreso lo hago por la gente de River, nada más. Se comportaron muy bien conmigo".

Passarella también reveló su reacción a la muerte de Diego Maradona: "No recuerdo dónde estaba. Lo viví como una desgracia, no lo esperaba por la edad que tenía Diego".

Otras frases de Daniel Passarella

Sobre su relación con la gente del Millonario: "Yo he tenido con los hinchas de River una relación muy buena, pero con la otra parte de hinchas de River no he tenido una relación muy buena. Yo sigo pensando lo mismo. Sigo pensando para mí".

Sobre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis: "Me parecen muy buenos los dos (Gallardo y Demichelis). Yo le doy más crédito a Gallardo porque ganó muchas cosas con River, hizo un equipo al que no se quería enfrentar nadie".

Una anécdota sobre el Muñeco: "Puede ser que me vea reflejado en Gallardo, porque ponemos cara de malos. Gallardo, mucha gente no lo sabe, pero le ponías a Bonavena enfrente y se agarraba a trompadas. No creas que porque era chiquito se dejaba estar. Es bravo, Gallardo".