La elocuente reacción de Demichelis, consultado por la vuelta de Passarella al Monumental: "Me parece que..."

La confirmación de que Daniel Passarella estará presente en el Monumental, dejó en segundo plano al duelo entre River y Argentinos Juniors que se disputará el domingo. El Kaiser, para muchos el gran responsable del descenso del Millonario, volverá al club y hay opiniones divididas sobre la decisión de la dirigencia de invitarlo al homenaje que le harán a los campeones del mundo.

Ante esto, Martín Demichelis fue consultado al respecto y su respuesta fue tajante: "Me parece que tengo que enfocarme al ciento por ciento en lo que me compete en preparar el partido, en enfocarme en eso para que el equipo juegue bien. Los únicos protagonistas son los jugadores, nadie más. Como entrenador me enfoco en eso".

"Lo más importante, y los que tienen el factor protagónico, son los jugadores. Yo me enfoco en eso. Ojalá que el domingo todo el mundo riverplatense pueda disfrutar del equipo en el Monumental y le podamos regalar un triunfo, jugando bien", agregó con una sonrisa pícara.

Luego, explicó: "¿Cómo la voy a vivir yo? Intentaré que sea lo más natural posible. El equipo y la situación amerita que yo esté 100% concentrado en el partido. Seguro que me voy a perder gran parte de la escenografía… También me gustó siempre mirar a la tribuna, a la gente, pero tengo que estar con la cabeza en el partido".

"Mis hijos no me vieron jugar en River, también van a estar mis hermanas, mi mujer se lo pierde porque está terminando de organizar algunas cosas de la mudanza… Lo importante son los jugadores, yo me acomodaré a ese escenario", cerró.