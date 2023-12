El sincericidio de Silvio Romero sobre por qué no volverá a Independiente: “Me parece que Tevez…”

Silvio Romero quedará libre pero no volverá a Independiente. Al delantero se le termina el vínculo el 31 de diciembre y ya comenzó a buscar otras alternativas teniendo en cuenta que Fortaleza no pagará la opción de compra de 1.2 millones de dólares que le puso el club de Avellaneda cuando se marchó.

Si bien en su momento se especuló con la chance de regresar, Romero fue claro y reconoció que no habló con Carlos Tevez durante este tiempo. “Se analizó la vuelta, pero me parece que Tevez busca otra cosa. No hablé con él, pero me parece que juega con delanteros de otras características. No hubo reciprocidad. Toda mi familia sigue apoyando al club sin rencores”.

Carlos Tevez renovó ayer su contrato con el Rojo.

En diálogo con Radio La Red, el Chino realizó un balance de su paso por Brasil: “Fueron dos años muy buenos los que viví en Fortaleza. Tendría que volver a Independiente, pero estamos encaminando todo para rescindir. El Club tiene otras prioridades. La semana que viene llegaríamos a un acuerdo”.

“Yo siempre fui claro con Independiente. Pude irme libre dos veces cuando llegaban las inhibiciones en pandemia. Por eso ahora también vamos a arreglar entre las partes la salida”, añadió el goleador, que le pagaría a Independiente 125.000 dólares para ponerle punto final a su contrato y se comprometería a desembolsar un monto idéntico cuando firme con otra institución. "Ya recibí algunos sondeos de clubes de Argentina y del exterior", remarcó Romero.

Carlos Tevez renovó este viernes su contrato como director técnico de Independiente hasta diciembre de 2026. Dirigió 14 partidos con un saldo positivo de seis victorias, cinco empates y tres derrotas, lo que garantizó la continuidad del equipo en la máxima categoría y lo puso muy cerca de la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga.