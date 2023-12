Tevez renovó por 3 años con Independiente y lanzó una firme advertencia: “Por primera vez se va a ver al…”

Independiente terminó la Copa de la Liga con el sinsabor de no haberse metido en los playoffs. Sin embargo, el objetivo del año se cumplió con creces, ya que el Rojo se salvó del descenso con bastante anticipación y no sufrió sobre el final. Por esta razón, el club le renovó el contrato a Carlos Tevez, quien se mostró muy ilusionado por la continuidad y disparó una contundente frase.

Mirá el video

En conferencia de prensa, el Apache aseguró que está muy comprometido con el conjunto de Avellaneda, algo que se ve reflejado en el vínculo por tres años que firmó. Además, el exdelantero advirtió que recién ahora podrá plasmar su idea sobre el equipo que dirige desde septiembre: "Estoy contento en el Club, muy feliz. Estamos trabajando para un Independiente mejor y con un plan muy serio, ambicioso y a largo plazo. Voy a hacer mi primera pretemporada con mis jugadores. Por primera vez se va a ver mi mano al Tevez entrenador. Estoy muy entusiasmado", sentenció.

Luego, el ex Rosario Central agregó: "Nunca mentí cuando les dije que no iba a haber problemas con mi contrato. Nunca les mentí cuando le dije que tenía solo la cabeza en Independiente . Esta dirigencia me está demostrando ser seria. Soy de decir las cosas de frente. Estoy muy contento, no es fácil encontrar esta armonía. No es fácil que acepten un proyecto de 3 años".

Por otra parte, Tevez recalcó la responsabilidad que conlleva dirigir al Rojo: "No es fácil, pero me voy acostumbrando y lo estoy llevando bien. Estoy feliz de estar acá. Me dieron esta responsabilidad y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera", expresó.

"El proyecto que uno presenta abarca juveniles, gente de mediana edad y mayores para que se retiren en el club. Estoy muy contento", concluyó finalmente el exfutbolista de Boca.

Noticia en construcción