La fuerte revelación de Lautaro Martínez sobre la lesión que lo afectó en Qatar: “Me encerraba en la habitación y..."

A pesar de la coronación de la Selección argentina en Qatar 2022, Lautaro Martínez no tuvo el Mundial que hubiese deseado. El delantero del Inter, quien contó que disputó la Copa del Mundo disminuido físicamente, dio nuevos detalles de cómo transitó aquellos días y de los sacrificios que debió hacer para intentar sortear los dolores.

"Me tocó arrancar el primer tramo del campeonato con un problema que tuve un partido de Champions por una lesión en el tobillo", reveló el Toro. Y agregó: "No quería parar porque Inter también tenía a Correa y Lukaku lesionados. Quedaba yo solo de delantero. Estuve jugando vendado, con pastillas, infiltrándome. Ahora tengo el mismo problema, pero en los descansos post Mundial y en las vacaciones después de la final de Champions no hice nada".

La seguidilla de partido castigó a Lautaro, pero las ganas de estar en Qatar 2022 lo llevaron a hacer ciertos sacrificios. "No me quería perder el Mundial ni ningún partido. En Inter seguía jugando de la misma manera. Hasta antes de la final de la Champions tomé medicamentos para poder jugar. Antes del partido con Emiratos Árabes hablé con Scaloni y le pedí por favor que me deje descansar para llegar bien al Mundial. Con Arabia también me dolía, me infiltré. También con México y después no daba para más. El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas", expresó en "Campeones, un año después", la serie de Star+.

El capitán del Inter es uno de los mejores delanteros del mundo, de eso no hay dudas. Sin embargo, el estar tan diezmado lo privó de haber tenido la performance que hubiese querido en Qatar. De hecho, aunque siga resultando extraño, no pudo anotar ni un solo gol en toda la competencia. "Me encerraba en la habitación y lloraba, la pasaba mal. Hice venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estén cerca. Necesitaba ese toque de felicidad y cariño que te da la familia en esos momentos. Por suerte los tenía cerca. Esos momentos malos en la habitación trataba de pasarlo con ellos. Fue difícil porque me tocó ser el goleador de la era Scaloni hasta la previa", exteriorizó.

Su momento más icónico y recordado fue la definición por penales ante Países Bajos, donde tuvo una responsabilidad clave: "Venía Enzo (Fernández) de errar y Dibu (Martínez) había atajado dos. Era un penal importante. Más allá del Mundial que estaba teniendo, la gente estaba esperando que haga el gol", destacó. Y cerró: "Iba a abrir, fuerte. Y después, no sé por qué me frené. Esta manera la tenía hace mucho tiempo, erré un par de penales y la cambié. Y en ese momento me salió frenarme, vi que se tiró para ese lado y cambié. Increíble".