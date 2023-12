La advertencia del nuevo refuerzo de River a Demichelis antes de la pretemporada: "Estoy trabajando en..."

Mientras River se encuentra a un puñado de horas de enfrentar a Rosario Central por una de las semifinales de la Copa de la Liga, el primero de sus refuerzos de cara a la temporada 2024 se despidió de su club y mostró su entusiasmo de vestir los colores del Millonario.

Hablamos de Nicolás Fonseca, quien se despidió de Montevideo Wanderers y dialogó en exclusiva ante las cámaras de Teledoce. Allí el futbolista se refirió al cambio radical que se le avecina en su carrera: "Tengo la suerte de tener a mi padre, a mi madre y a mi hermano acá conmigo, ¿qué cosa mejor? El día de mañana voy a estar en Argentina, en River, el cuadro más grande y voy a estar solo”.

Mirá el video

“En el momento que llegue ahí lo veré, sí me estoy preparando de la mejor forma posible, pero estoy muy ilusionado y muy feliz. Es el sueño de todos y quiero disfrutarlo. Los jugadores llegamos a un punto que siempre soñamos y nos tensionamos, y no terminas de disfrutar el proceso. Entonces yo estoy trabajando en disfrutar al máximo y contestar en la cancha”, añadió.

“Soy afortunado de que voy a tener una pretemporada, entonces voy a tener tiempo para vivirlo, trabajar y tratar de llegar lo antes posible a la intensidad de ellos. Adaptarse al ritmo, a la intensidad y después al modelo de juego del entrenador, con quien todavía no tuve la suerte de hablar de esos detalles, pero ya vamos a tener tiempo”, añadió el mediocampista de 25 años.

A la hora de recordar el día en el que se realizó la revisión en Buenos Aires, Fonseca sentenció: “Me acuerdo que estaba tomando mate con mi papá por Puerto Madero y de repente llegamos al hotel y había cinco o seis cámaras. No pensaba que eran para mí y en un momento se acercan todos y dije ‘uh, esto es fuerte, te siguen hasta el hotel'. Pero ya me habían comentado algo, tengo varios compañeros que jugaron en Argentina, y me comentaron lo que es el Mundo River. Esto va a ser intento y fuerte, lo que siempre quise”.