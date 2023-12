Macri dijo qué haría Palermo en caso de que las elecciones de Boca sean en marzo: “Martín tiene un…”

Mauricio Macri apareció nuevamente en escena para hablar sobre las polémicas elecciones en Boca y dejó varios títulos. Entre ellos, aseguró este jueves que la última vez que el equipo jugó un fútbol "vistoso y bien" fue con Guillermo Barros Schelotto como entrenador, y contó qué pasará con Martín Palermo en caso que todo se traslade para el 2024.

"No lo hablamos, lo conocemos a Martín, tenemos un gran aprecio por él, por sus valores. Yo no me apuraría, vamos a ver. Él a su vez está en un paso importantísimo de su carrera, llegó a las semifinales, se verá el sábado. Yo diría que es una charla para la que falta", dijo Andrés Ibarra ante la duda sobre si el DT tomaría el equipo con el torneo empezado.

Macri se refirió al futuro de Palermo.

Sin embargo,Macri tomó la palabra segundo después y aseguró: "Tenemos que agotar las instancias, contrariamente a todas las mentiras de (Juan Román) Riquelme nosotros queremos que se vote el 17. Agotemos eso, no pensemos en la transición, el lío, a tener autoridades con mandato vencido".

"Prefiero creer que la Justicia va a encontrar una manera de obligar al oficialismo a que haga lo que corresponde, que es transparentar el padrón y votar el 17. Y también creo que si pasase lo malo, Martín tiene un nivel de amor, de sueño de estar en este banco, a Boca, que creo que el tipo espera los tres meses tranquilamente, porque Boca es Boca", agregó confiado.

Luego, cerró: "Sinceramente no veo esa posibilidad (de dialogar) con esta gente (Riquelme y el oficialismo) y con el comportamiento que están teniendo. Son los primeros que nos han rechazado toda posibilidad de diálogo genuino y realista con este tema. Imagínense con otra cosa... es imposible. Son ocho o nueve mentiras con las que él lanzó su campaña. Todo es una sucesión de mentiras al peor estilo de gobierno que hemos tenido en Argentina"