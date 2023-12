La polémica frase de Macri sobre los 4 años de gestión de Riquelme en Boca: “Esto es mucho peor que…”

El nivel de agresión en el marco de las elecciones en Boca escala cada día. Luego de la suspensión de los comicios, la jueza que tomó la decisión de pausarlas volvió a tener el control de la causa, luego de la multitudinaria marcha de hinchas en contra de la suspensión y en favor de Juan Román Riquelme.

En este marco, la oposición liderada por Mauricio Macri y Andrés Ibarra llevó a cabo una conferencia de prensa en la que expuso sus argumentos en favor de la denuncia por irregularidades en el padrón electoral y criticó con dureza la gestión de Ameal y Riquelme.

Mirá el video

Enumerando los motivos por los que regresó a la política activa del club, reconoció: "Por eso estoy acá, nos hemos encontrado un montón de veces y yo he dicho que Boca era una etapa terminada, que le había dado todo, que era la etapa más linda de mi vida, pero que no creía (volver). Pero realmente viendo todo esto y la información que se maneja es que estoy acá. No para otra cosa que la grandeza de Boca y cuidar a la institución".

Luego, empezó a enumerar los criterios deportivos por los cuales decidió volver a la política del club. "Este último año deportivo que fue un desastre fue producto de todas estas arbitrariedades que se generaron. Maltratando a los jugadores, maltratando a los técnicos. Tres técnico en el último año. Terminamos a más de veintipico de puntos de River. Perdimos los dos clásicos. No clasificamos a la Copa Libertadores. Esto no es casualidad, es producto de los tres años anteriores", señaló.

En esa oportunidad, soltó una fuerte comparativa: "Esto el club no lo resiste más, esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River. Yo llamo a los hinchas de Boca a que reaccionemos para evitar que esto continúe. Lo digo con el dolor de haber sido el que trajo a Riquelme para que sea ídolo en Boca. Pero adentro de la cancha es una cosa y afuera es otra".

Daniel Passarella tuvo un pésimo balance dirigencial en River. (Foto: Noticias Argentinas)

Lo cierto es que la comparativa entre Riquelme y Passarella, que a priori parece referirse al modo personalista de comandar al club, en los resultados deportivos parece exagerada. Con Passarella en la presidencia, River no tuvo títulos en la Primera División y descendió a la antigua B Nacional, de la que sí fue campeón. Boca, en la gestión Riquelme, acumuló seis títulos (Superliga, Copa Argentina, Copa Maradona, Copa de la Liga, Liga Profesional y Supercopa ) y fue finalista de Libertadores.