La fuerte sentencia de Macri sobre la marcha de hinchas de Boca a la Bombonera, con mención al kirchnerismo: “Una cosa…”

La interna en Boca sigue ardiendo. En el día en el que se conoció que la causa por la suspensión de las elecciones en el club volvió a caer en manos de la jueza Alejandra Abrevaya, la oposición liderada por Mauricio Macri y Andrés Ibarra llevó a cabo una conferencia de prensa en la que expuso sus argumentos en favor de la denuncia por irregularidades en el padrón electoral.

Esta denuncia fue la que motivó una suspensión de las elecciones, mediante una medida cautelar de la propia jueza, que canceló los comicios a realizarse el 3 de diciembre. La próxima fecha de las elecciones aún no está confirmada y depende de esa resolución judicial.

En el medio, el oficialismo junto a unos 35 mil hinchas de Boca llevaron a cabo una marcha en favor de que se realicen las elecciones, que el mismo domingo -día de las elecciones frustradas- caminó desde el Parque Lezama a la Bombonera, liderados por el jefe del oficialismo y candidato a presidente Juan Román Riquelme.

La marcha en favor a Riquelme. (Foto: Noticias Argentinas)

En el marco de la conferencia, el propio Macri se refirió a la marcha encabezada por Riquelme, soltando un fuerte dardo al vicepresidente y su supuesta conexión con el kirchnerismo, espacio político opuesto al que lidera.

"No se si vieron el banderazo del otro día, liderado por toda la dirigencia kirchnerista, una cosa impresionante, y escoltado por la barra brava. La verdad que todo duele, tantos años poniendo a Boca en lo más alto del fútbol mundial adentro y fuera de la cancha. Ahora es un club tomado por la arbitrariedad de él y sus hermanos. Lo que está pasando en el club es muy doloroso. Pone a Boca en un verdadero peligro", señaló.

Luego, sobre su regreso a la política activa del club, expresó: "Por eso estoy acá, nos hemos encontrado un montón de veces y yo he dicho que Boca era una etapa terminada, que le había dado todo, que era mi casa, la etapa más linda de mi vida, pero que no creía (volver). Pero realmente viendo todo esto y la información que se maneja es que estoy acá. No para otra cosa que la grandeza de Boca y cuidar a la institución".

"Hasta dónde vamos a llegar. No solo esta movilización de la política sino negar lo que la jueza hizo con peritos de Gendarmería, que demostró que habían 13 mil tipos truchos metidos en el padrón. El que dice que iba a ganar 95% a 5%. Dónde está la lógica. Sacá los 13 mil y vamos a la elección", desafió.