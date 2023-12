La tremenda confesión de Juanfer Quintero sobre la final de Madrid ante Boca: “El día anterior con Gallardo…”

Juan Fernando Quintero sigue haciendo de las suyas en Racing, pero no le alcanzó para clasificar a semifinales y enfrentar a River. Claro, hubiera sido un reencuentro más que especial para el colombiano, ya que habría vuelto a enfrentar al club que lo puso en la historia grande del fútbol por primera vez desde su salida.

Mirá el video

Sin embargo, los hinchas del Millonario y el ex número 10 riverplatense siempre tendrán Madrid como punto de encuentro. A casi cinco años de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, el actual jugador de la Academia hizo una tremenda confesión sobre su gol: "El día antes del partido, entrenamos y estabámos Marcelo [Gallardo] y yo pateando se me metieron como dos o tres iguales a lo que iba a ser el gol", confesó.

En diálogo con Juan Pablo Varsky por Clank!, el cafetero dejó sorprendido al entrevistador, quien se vio obligado a repreguntar: "Así fue. Hice como 4, 5 tiros y metí 2 o 3. Ahí dije 'bueno, me voy con esto'", reconoció Quintero, con su característica sonrisa.

Luego, el ex River casi cede ante la emoción de recordar su tremendo golazo para el 2-1 parcial ante Boca en la final: "Yo solamente controlo y pienso en patear porque tenía cuatro o cinco jugadores a mi alrededor. Eso fue lo único que pensé y se metió... y ya", concluyó.

Antes de anotar su nombre en las páginas más doradas del Millonario, Juanfer no sabía si podía ser de la partida en Madrid: "La verdad es que no llegué bien. Llego con un problema en el sóleo, hicimos varias cosas para poder estar en el campo. Yo, realmente, no entrené nunca para la final en Madrid", reconoció quien seguirá jugando un año más en Racing, pero estará por siempre en los corazones de Núñez.