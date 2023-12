Messi reveló su mensaje de WhatsApp al grupo de la Selección argentina tras la derrota ante Arabia Saudita

A casi un año de que la Selección argentina se haya consagrado campeona en Qatar 2022, Lionel Messi brindó una entrevista y dio detalles de acerca de los pormenores de la coronación. Uno de los momentos más difíciles, que es recordado tanto por los futbolistas como por los fanáticos, fue el turbulento debut ante Arabia Saudita.

El desenlace en tierras qataríes fue el soñado, pero el camino no empezó color de rosas. Era 22 de noviembre y el pueblo argentino estaba expectante del estreno de los dirigidos por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. Sin embargo, ocurrió lo impensado: el conjunto albiceleste perdió por 2 a 1 ante Arabia Saudita, que en los papeles era el rival más débil del grupo, y la incertidumbre se hizo presente.

El actual futbolista del Inter Miami hizo un repaso de por qué el golpe de la derrota fue tan duro y como hicieron para procesarlo: “Veníamos confiados por lo que veníamos demostrando y por cómo jugábamos. Salía todo muy fácil. Nadie imaginaba empezar perdiendo con Arabia, que a priori era el partido más accesible del grupo. Después de eso pensás un millón de cosas, fueron días duros”.

Messi y la frustración por la derrota ante Arabia Saudita. (Foto: archivo)

Un golpe de shock era necesario. Messi, al igual que en la cancha, tuvo la mente fría y supo que para pasar ese mal trago era necesario aclarar los tantos y que todo el plantel se junte a hablar. “Dejé pasar un tiempito. Al otro día teníamos permiso para salir con las visitas o hacer lo que quisiéramos con la familia. Mandé un mensaje al grupo que tenemos y ahí arrancamos todos a darnos para adelante, nos juntamos y hablamos entre nosotros. Cada uno decía lo que pensaba y opinaba en ese momento”, reveló en el programa “Campeones, un año después” de Star+.

Por último, el capitán argentino mencionó la mentalidad con la que se atacó la charla: “No teníamos nada para echarnos en cara porque era una desgracia perder el primer partido del Mundial. Sí era momento para no caernos y seguir confiando en lo que estábamos haciendo. Veníamos de no sé cuántos partidos sin perder, no nos podían entrar las dudas ahora. Había que empezar de cero y sabíamos que ganando los dos partidos que quedaban, íbamos a clasificar primeros en el grupo”.