La particular frase de Demichelis que provocó la burla de hinchas de Boca en las redes: "Históricamente Belgrano..."

Martín Demichelis se había volvió tendencia en las últimas horas por una frase que había dicho durante la conferencia de prensa tras la victoria de River en Córdoba, pero fue sacada de contexto. El entrenador elogió el nivel de Belgrano y expresó que en Córdoba siempre se hace difícil, sin embargo una cuenta de la red social X le agregó una palabra y cambió todo el sentido.

La frase de Demichelis que fue sacada de contexto en las redes.

El perfil "Dataref" subió un posteo con la frase: "Históricamente Belgrano acá en Córdoba siempre nos dificultó. Me alegro que lo hayamos podido sacar adelante”. En cuestión de segundos el posteo se llenó de hinchas de Boca burlándose por lo dicho y haciendo referencia a lo que ocurrió en el año 2011, pero ese "nos" estuvo de más en el textual.

Lo que dijo realmente Demichelis fue: "No de ahora, históricamente Belgrano acá en Córdoba dificultó y me alegro que lo hayamos sacado adelante”. Luego siguió con su análisis: "Siempre hay cosas por corregir, aún en el triunfo y el éxito. No estoy en el mejor de los momentos para hacer el análisis, lo haré puertas cerradas y adentro en las próximas horas".

Sobre la dificultad de encarar estos encuentro, precisó: "Estamos a fin de año, los rivales nos analizaron y vemos cómo contrarrestar. Felicito a Belgrano que nos hizo un partido de igual a igual, difícil e incómodo. Lo buscamos hasta el final a pesar de las formas, en el mata-mata hay que ganar, se ganó y estoy tranquilo".

"A toda la gente que vino de cualquier parte del país les pudimos regalar el pase a semifinal. Esto es para ellos que nos apoyaron y alentaron durante todo el año. No me saqué una mochila por haber pasado. Hay que saber jugar esta clase de partidos, con aciertos y errores lo ganamos y estamos en semifinal. Hay muchas cosas para destacar", cerró.