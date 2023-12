El rumor bomba sobre Enzo Pérez que les duele a los hinchas de River tras su ida con polémica

Pese a que desde hace meses se sabía de la posibilidad de que Enzo Pérez se despidiera de River tras finalizar la temporada, la noticia no dejó de causar dolor en el mundo Millonario. Luego de la consagración en el Trofeo de Campeones, el mendocino enfrentó los micrófonos y se despidió del club de sus amores.

"No es una conferencia de prensa, no voy a dejar que me pregunten nada. Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer, hoy tuve la posibilidad de agradecerle a la gente que me trajo allá por el año 2017", fueron las palabras con la que comenzó su despedida y, además, dejó claro el inconveniente que existe con Martín Demichelis, a quien no saludó en el campo de juego cuando fue reemplazado.

Enzo Perez dio el SI para volver a Estudiantes de La Plata. En el Pincha lo espean para hacer dupla en el medio con Ascacibar. Resta el anuncio oficial. SOLO una oferta del exterior que rompa todo podría cambiar los planes. — Pablo Gravellone (@gravep) December 31, 2023

En este contexto uno de los clubes que se ilusiona con repatriar a Enzo Pérez es Estudiantes de La Plata. La venta de Jorge “Corcho” Rodríguez a los Rayados de Monterrey abre aún más la posibilidad de que el Pincha vaya a buscar al mediocampista de 37 años.

Pablo Gravellone, periodista deportivo de TN, fue el encargado de dar una importante noticia sobre esta situación en sus redes sociales: "Enzo Pérez dio el SI para volver a Estudiantes de La Plata. En el Pincha lo esperan para hacer dupla en el medio con Ascacibar. Resta el anuncio oficial. SOLO una oferta del exterior que rompa todo podría cambiar los planes".

Los hinchas de River, en las redes sociales, expresaron su dolor por la posibilidad de que uno de los grandes ídolos que dio el club en el último tiempo sea rival suyo en el torneo local. En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, el Pincha y el Millonario se verán las caras la semana del 1 de diciembre, en el marco de la 25° fecha de la Liga Profesional en UNO.