La tajante respuesta de López Muñoz, surgido de River, sobre si aceptaría jugar en Boca: “Hoy por hoy te digo que…”

Hernán López Muñoz fue uno de los mejores jugadores de Godoy Cruz y del fútbol argentino en este 2023. Ante esto, aparecieron muchos rumores que podrían estar interesados en contar con él de cara al 2024. El volante brindó una entrevista radial, donde habló tanto de la chance de lo que fue su paso por River cómo de qué haría si se le presenta la posibilidad de jugar en Boca.

El futbolista, cuyo tío abuelo era Diego Armando Maradona, contó su postura acerca de qué haría si se le presenta la posibilidad de jugar en el Xeneize: “Hoy por hoy te digo que no jugaría en Boca”.

López Muñoz hizo toda su formación en River, equipo que aún es dueño de la mitad de su pase. Sin embargo, nunca tuvo la posibilidad de ser tenido en cuenta en el Millonario. “No sé el motivo por el que nunca tuve lugar en River”, expresó en charla con Radio La Red.

López Muñoz, una de las grandes figuras de Godoy Cruz en 2023. (Foto: archivo)

Luego, continuó: “Cuando me fui a préstamo por primera vez a Central Córdoba, Marcelo Gallardo me dijo que lo hacía para agarrar ritmo y rodaje de Primera, me dijo que me convenía eso y que iba a estar al tanto de mí. En enero, no me dieron solución tampoco, pero por suerte vine a Godoy Cruz y fui un pilar del equipo en este gran año”.

Su gran año en el Tomba, donde disputó 38 partidos en los que convirtió cinco goles y realizó seis asistencias entre Liga Profesional y Copa de la Liga, lo volvió uno de los futbolistas más buscados. Sin embargo, intentó bajar un poco los humos de todo lo que se habla sobre él: "No me llamó nadie ni tampoco llamaron a mi representante (Uriel Pérez). Estaba con él cuando empezó a sonar la noticia, pero nadie se comunicó con nosotros. Hoy tengo contrato con Godoy Cruz y por ahora voy a cumplir mi sueño de jugar la Copa Libertadores acá. ¿Del rumor del fútbol francés? No tengo idea".